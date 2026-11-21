Новинка построена на высоковольтной электрической платформе Greenworks с напряжением 400 В. Ранее продукция этой компании была известна как Cramer.

Как пишет Thurlow Nunn Standen, силовая установка состоит из двух компактных электродвигателей суммарной мощностью 110 лошадиных сил.

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Энергию они получают от литий-ионной батареи емкостью 19 кВт-ч. Максимальная скорость Optimus составляет 40 миль/час (64 км/ч), а заявленный запас хода – до 68 миль (109 км) при обычных условиях эксплуатации.

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Перевозка и серьезное бездорожье

Greenworks Optimus рассчитан не только на передвижение по территориям предприятий. Он может буксировать прицеп массой до 1134 кг, а его собственная грузоподъемность составляет 590 кг.

Грузовой Optimus с полным приводом коммунальным службам городов сгодится, но его стихия – бездорожье или сложный рельеф. Фото: Greenworks

Для работы вне дорог предусмотрен дорожный просвет 28 см, независимая подвеска, увеличены вездеходные шины и дифференциалы с векторизацией крутящего момента.

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Дополнительно установлена электрическая лебедка с тяговым усилием 2722 кг. Водителю доступно несколько режимов движения для разных типов местности.

Для профессионального использования

Новый UTV расширяет коммерческую аккумуляторную экосистему Greenworks. Производитель ориентируется, прежде всего, на профессиональное обслуживание больших территорий, недвижимости и хозяйственных объектов.

Премьера Optimus прошла на выставке Equip Exposition 2026 в Кентукки. Модель представлена как коммерческий электрический вездеход, способный заменить часть традиционной техники с двигателями внутреннего сгорания.