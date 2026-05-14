Электрический Volkswagen Golf выйдет на рынок не раньше 2030 года: причины задержки

Во время мероприятия “FT Future of the Car” в Лондоне Томас Шефер отметил, что компания не испытывает острой необходимости в выпуске электрического Golf уже в 2028 году, пишет Motor1. По его словам, текущее портфолио моделей позволяет бренду сохранять уверенные позиции на рынке.

Читайте также: Volkswagen впервые показал новый Volkswagen Golf девятого поколения

Глава компании подчеркнул, что для успеха такой знаковой модели критически важным является эффект масштаба. Без надлежащего объема производства невозможно достичь паритета маржи, что делает преждевременный запуск экономически нецелесообразным.

Новая платформа и технические вызовы

Ожидается, что будущий ID. Golf будет базироваться на новой архитектуре Scalable Systems Platform (SSP) от VW Group. Эта платформа должна стать универсальной базой для многих моделей, включая продукты Audi и Porsche. Однако разработка SSP сопровождается рядом технических и программных трудностей, что стало одной из главных причин переноса сроков релиза.

Несмотря на задержку основной модели, планы по ее “заряженных” версий остаются неизменными. Томас Шефер подтвердил разработку высокопроизводительного варианта GTI, который он назвал настоящим “монстром”, а также полноприводной версии Golf R. Впрочем, из-за переноса базового ID. Golf, премьеры этих спортивных модификаций также состоятся значительно позже.

Также интересно: Volkswagen представил новые гибридные Golf и T-Roc: экономия без розетки

Анализ рыночной ситуации

Эксперты рынка считают решение Volkswagen взвешенным шагом. Сейчас группа сталкивается с серьезными вызовами, среди которых агрессивная конкуренция в Китае и новые тарифные ограничения в США. Слишком ранний выпуск электрического преемника самой популярной модели в истории бренда мог бы создать внутреннюю конкуренцию с существующими моделями и привести к нестабильности продаж в переходный период.