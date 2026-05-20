Электрическое купе Mercedes-AMG GT хвастается мощностью 1153 "лошадок"

В то время как многие мировые производители пересматривают планы по электрификации, инженеры из Аффальтербаха создали бескомпромиссную замену прежнему флагману, который в своей топовой гибридной версии с двигателем V8 выдавал 831 лошадиных сил.

Уникальная платформа и противоречивый дизайн

Электрический спорткар базируется на эксклюзивной архитектуре AMG.EA, разработанной специалистами бренда специально для высокопроизводительных моделей. Стилистически дорожный автомобиль во многом повторяет прошлогодний концепт AMG GT XX, однако серийная версия претерпела заметные изменения.

Низкий силуэт с вытянутой крышей уже успел вызвать дискуссии среди автомобильных экспертов относительно своей эстетики по сравнению с более изящными линиями главных конкурентов. Однако главная ставка в Mercedes-AMG сделана на внутреннюю инженерию и характеристики, которые призваны сохранить аутентичные ощущения от управления мощным спортивным автомобилем.

Экстремальная динамика и рекордная зарядка

В основе силовой структуры Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé лежит аккумуляторная батарея емкостью 106 кВт-ч и усовершенствованная 800-вольтовая электрическая система. Новинка выйдет на рынок в двух модификациях – GT 55 и GT 63 4Matic +:

Mercedes-AMG GT 55: обеспечивает выходную мощность до 805 л.с. Запас хода в смешанном цикле составляет 700 км.

Mercedes-AMG GT 63 4Matic+: флагманская версия, оснащается тремя инновационными аксиальными электродвигателями, которые суммарно генерируют впечатляющие 1153 л.с. и до 2000 Нм крутящего момента при активации функции launch control. Максимальный запас хода этой версии составляет 696 км.

Динамические показатели флагмана поражают не менее: разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 2,1 секунды с учетом стандартного американского метода разгона с ходу, или 2,4 секунды по классическим европейским измерением с места. Отметку в 200 км/ч автомобиль преодолевает за 6,8 секунды.

При условии установки опционального пакета Driver's Package максимальная скорость ограничена на отметке 300 км/ч. При этом снаряженная масса обеих модификаций равна 2460 кг. Электрическая система поддерживает сверхбыструю зарядку постоянным током мощностью до 600 кВт, что позволяет восстановить энергию аккумулятора с 10 до 80% всего за 11 минут, а за первые 10 минут подключения к терминалу машина способна набрать до 460 км дополнительного хода.

Имитация звука V8 и передовые шасси

Для повышения вовлеченности водителя инженеры внедрили ряд специальных электронных инструментов. На центральной консоли расположены переключатели Response Control (для изменения чувствительности педали акселератора) и Agility Control, управляющий векторизацией крутящего момента в поворотах. Система контроля тяги имеет девять различных уровней настройки.

Особое внимание уделили акустическому сопровождению. Фирменная технология AMGFORCE S+ призвана синтезировать в салоне и за его пределами фирменный рокот классического бензинового двигателя V8. Эта система работает в паре со специальными алгоритмами, которые полностью имитируют толчки и смену передач при ускорении. Водителю доступны семь режимов движения: Comfort, Sport, Race, Slippery, Eco, Individual, а также экстремальный пресет AMGFORCE Sport+.

Шасси автомобиля оснащено передовой пневматической подвеской AMG Active Ride Control с полуактивной системой стабилизации наклонов кузова и регулируемыми амортизаторами. В стандартную комплектацию также входит полноуправляемое шасси (задние колеса поворачиваются в противоположную сторону к передним на скорости до 80 км/ч и в аналогичную сторону на более высоких скоростях) и высокопроизводительные карбоново-керамические тормозные диски на передней оси.

Цифровой интерьер

Внутреннее убранство кардинально отличается от архитектуры предыдущих топливных моделей. Рабочее место водителя и пассажиров выполнено в футуристическом стиле с использованием большого количества углеродного волокна.

На передней панели установлено 10,2-дюймовую цифровую панели приборов, большой 14-дюймовый центральный экран мультимедиа, а также отдельный 14-дюймовый развлекательный дисплей для переднего пассажира. Особую атмосферу создает расширенная система контурной подсветки и панорамная стеклянная крыша Sky Control с возможностью изменения цвета и прозрачности панели.

Ценовая политика

В Mercedes-AMG заявляют, что официальная ценовая политика на новые электрические модификации будет формироваться с учетом стоимости сопоставимых топливных предшественников, однако финальные прайс-листы для европейского рынка будут обнародованы ближе к старту продаж.