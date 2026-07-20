Электродвигатель китайского BYD Tang отвалился прямо во время движения: как это объяснил автопроизводитель

Как пишет Carscoops, на прошлой неделе китайские социальные сети взбудоражили кадры и фотографии электромобиля BYD Tang, который двигался по дороге в городе Шэньян во время сильного ливня. Наибольшее внимание привлек электродвигатель, буквально свисавший с задней части внедорожника, держась на одном кабеле.

Вирусное видео и реакция пользователей

Видеозапись странного инцидента очень быстро распространилась по сети. На первый взгляд ситуация выглядела абсурдно: электрический кроссовер продолжал движение, в то время как его электродвигатель оторвался от креплений. Это сразу же вызвало предположение, что электродвигатель модели Tang мог случайно выпасть из-за движения по частично затопленной дороге.

Хотя обычным легковым автомобилям не рекомендуется ездить во время внезапных наводнений, на видео уровень воды на дороге не превышал 2–5 сантиметров. Учитывая это, версия о том, что незначительное количество воды могло привести к повреждению силовой установки, выглядела крайне сомнительной и вызвала волну критики в адрес качества сборки электромобиля.

Официальная позиция компании BYD

Представители компании BYD оперативно отреагировали на ситуацию и пояснили, что двигатель электромобиля Tang отрывался вовсе не из-за контакта с водой. Согласно официальному заявлению автопроизводителя, внедорожник подвергся сильному удару днищем кузова, когда водитель пытался проехать через глубокую воду.

Вероятно, уровень воды был значительно выше на том участке дороги, где произошло столкновение, еще до того, как очевидцы начали снимать автомобиль на видео. На более подробных кадрах, опубликованных изданием CarNewsChina, можно увидеть, что часть корпуса двигателя отломилась от нижней части внедорожника.

Работа на одном двигателе и последствия аварии