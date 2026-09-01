Действительно ли электрогрузовик дешевле дизельного в эксплутации: исследование

В то же время, независимые эксперты предостерегают: реальная экономика электрогрузовиков пока зависит от слишком большого количества переменных. И перевозчики здесь не всегда в выигрыше и не все зависит от них.

Об очередном исследовании со ссылкой на экспертов Milence пишут в рубрике логистики Rzeczpospolita и ряд других европейских изданий.

Сколько стоит один километр

По расчетам Milence, в первый год эксплуатации электрического тягача расходы составляют 1,04 евро за километр. На второй год показатель снижается до 0,98 евро, а на третий– до 0,92 евро.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Для дизельного тягача ситуация обратная: 0,99 евро/км в первый год, 1,01 евро во второй и 1,05 евро в третий.

То есть дизель сначала имеет преимущество, но уже на втором году электрический тягач становится дешевле примерно на 3 цента за километр, а в дальнейшем разрыв увеличивается. По пятилетнему сценарию Milence оценивает преимущество электрогрузовика примерно в 8 центов на каждом километре.

Как считали

В исследовании взяли типовой тягач 4x2 со стандартным полуприцепом, работающим на дальние перевозки в Германии. Предусмотренный пробег – 140 тыс. км в год, 300 рабочих дней и пятилетний срок эксплуатации.

При этом половина энергии для электрогрузовика должна поступать от зарядки на базе, а другая половина – от общественных зарядных станций Для последних Milence использовала тариф 0,399 евро/кВт-ч без НДС.

Именно затраты на энергию являются главным аргументом в пользу электротягачей. По оценке компании, электрическая силовая установка в 3 – 6 раз эффективнее дизельного.

Дизель будет дорожать?

Milence также закладывает в модель грядущий рост стоимости дизельного горючего через европейскую систему ETS2. Дополнительный фактор – плата за дороги, которая все больше зависит от выбросов CO₂. В Германии и других странах это уже оказывает влияние на структуру транспортных расходов.

В то же время электрогрузовики пока дороже при покупке из-за высокой стоимости аккумуляторов. Milence ожидает, что в течение следующего десятилетия разница в цене будет сокращаться.

Но есть важный нюанс

Эксперты компании Expertdata призывают осторожно относиться к подобным прогнозам. Для дизельных грузовиков у перевозчиков десятилетия статистики, поэтому их общую стоимость владения (TCO) можно прогнозировать значительно точнее.

С электрогрузовиками ситуация иная. На расходы могут оказывать существенное влияние температура, масса груза, износ шин, реальное потребление энергии и время зарядки. Кроме того, более тяжелая аккумуляторная техника может иметь меньшую полезную грузоподъемность, что потенциально заставляет выполнять больше рейсов для перевозки той же массы.

Еще один риск – быстрое удешевление новых электрогрузовиков. Если производители, в частности китайские, предложат гораздо более дешевые модели, остаточная стоимость уже приобретенных машин может падать быстрее, чем ожидается.

В итоге имеем

По модели Milence электрический тягач экономически выгоднее за дизельный уже со второго года эксплуатации. Но это пока что расчетное преимущество, а не универсальное правило.

Для конкретного автопарка решающими остаются стоимость электроэнергии, доступность быстрых зарядок, маршрут, масса груза и остаточная цена машины.