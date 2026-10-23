Электрокары захватили 98% рынка Норвегии, в то время как в Украине продажи новых авто на батарейках резко обвалились

Как сообщает autoconsulting.ua со ссылкой на ассоциацию ACEA, общая доля электрокаров в Европе за период с января по сентябрь текущего года составила 24,1%. При этом общеевропейский спрос на такие машины вырос более чем на 40%, что свидетельствует о необратимости отказа традиционных двигателей внутреннего сгорания.

Абсолютным феноменом остается Норвегия, где машины из ДВС фактически исчезли из автосалонов. Из 115,2 тысяч зарегистрированных за это время новых легковых автомобилей аж 112,8 тысяч оказались полностью электрическими, что составляет невероятные 97,9% от общего объема.

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Северная Европа в целом формирует самый мощный центр отказа от горючего. Второе место уверенно держит Дания с результатом 81,7%, далее следуют Финляндия и Исландия, балансирующие на грани 50%.

Большие европейские рынки также показывают солидные темпы, доказывая, что батарейные авто перестали быть чисто скандинавской историей. К примеру, во Франции доля BEV составляет 31,4%, в Германии– 27,2%, а в Нидерландах перевалило за 41%.

Почему украинский рынок пошел в крутое пике

На фоне европейского бума отечественная статистика выглядит откровенно грустно. За девять месяцев 2026 года украинцы купили только 4049 новых электромобилей, тогда как за аналогичный период в прошлом году этот показатель составлял более 12 тысяч единиц.

Такое падение на 66,4% произошло исключительно из-за изменений в украинском законодательстве и налоговом режиме. Интересно, что общий рынок новых легковушек в Украине просел всего на 9,5%, то есть обрушился именно электрический сегмент, доля которого сократилась с 22,2% до скромных 8,3%.

С такими цифрами мы оказались в одной компании из Италией, Румынией и Литвой, где доля электрокаров также колеблется в пределах 8%. Еще хуже ситуация наблюдается в Польше и Хорватии, демонстрирующих 5,2% и 4,2% соответственно.

Следует напомнить, что в конце прошлого года в Украине фиксировали настоящий бум продаж новых электрокаров, когда их доля приближалась к 50%. Кроме того, приведенная статистика ACEA не учитывает огромный поток подержанных батарей, которые украинцы продолжают активно импортировать из-за рубежа.