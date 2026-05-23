Электрокроссовер Xiaomi YU7 GT установил новый рекорд Нюрбургринга среди внедорожников

За рулем кроссовера был главный тест-пилот автомобильного подразделения компании Рен Чжоуцан, пишет Motor1. Ему удалось улучшить предыдущий рекордный результат трассы на 1,76 секунды. Этот успех стал первым в истории случаем, когда официальное рекордное время круга на Нюрбургринге было установлено именно китайским гонщиком.

Читайте также: Xiaomi YU7 получил опасного конкурента от Changan: в чем его преимущества

Для Xiaomi это уже не первый триумфальный выход на территорию "Зеленого ада". Ранее подготовленный к серийному производству электрический седан SU7 Ultra преодолел эту же трассу за 7 минут 4,95 секунды, а его экстремальный гоночный прототип в прошлом году показал невероятное время 6 минут 22,09 секунды. Заезд кроссовера состоялся еще 2 апреля, однако руководство компании сознательно отложило публикацию новости, чтобы подогреть интерес аудитории перед официальной презентацией линейки YU7, запланированной на 21 мая.

Технические особенности и гоночная подготовка

Для безопасности и снижения массы инженеры полностью демонтировали задний ряд сидений и установили трубчатый каркас безопасности. Электромобиль также был оснащен опциональным заводским пакетом Track Package, подробные характеристики которого раскроют во время официального дебюта.

Согласно регистрационным документам, ранее поданным в Министерство промышленности и информационных технологий Китая, модель получит полноприводную систему с двумя электродвигателями суммарной мощностью 990 л.с. Китайские профильные медиа отмечают, что инженеры стремились достичь максимальной скорости в 300 км/ч, что автоматически делает YU7 одним из самых быстрых внедорожников на планете.

Справедливость этих расчетов подтверждают телеметрические данные с Нюрбургринга: на финальной длинной прямой трассы прибор GPS зафиксировал скорость автомобиля на отметке 299 км/ч. Силовая установка питается от аккумуляторной батареи емкостью 101,7 кВт-ч, которая обеспечивает максимальный запас хода до 705 км по национальному китайскому испытательному циклу CLTC.

Почему это важно?