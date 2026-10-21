Электромобиль 1903 года и еще семь раритетов: в Великобритании обнаружили уникальную коллекцию авто

Коллекцию выставит на продажу Бонхамс на аукционе Golden Age of Motoring, который состоится 30 октября в Лондоне перед стартом традиционного London to Brighton Veteran Car Run. По данным аукционного дома, семь машин из Somerset Hoard многие десятилетия оставались в одной семье и не использовались примерно с 1939 года.

Коллекцию собрали еще до войны

Название Somerset Hoard произошло от английского графства Сомерсет, где автомобили провели большую часть своей жизни. Коллекцию сформировали в 1930-х годах, после чего она переходила от одного поколения семьи в другое, но сами машины оставались почти без движения.

Для мира классических авто такая находка особенно интересна тем, что речь идет не о реставрированных музейных экспонатах, а о настоящих "капсулах времени", сохранивших много оригинальных деталей. Именно такие автомобили часто больше всего интересуют коллекционеров, ведь даже идеальная реставрация не всегда может воспроизвести все особенности машины, просто пережившей десятилетия в первоначальном виде.

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Auto24 уже рассказывал о подобной гаражной находке в США, где украинцы натолкнулись на коллекцию Mercedes, Jaguar и Porsche, годами стоявшие без движения. В случае Somerset Hoard разница лишь в масштабе времени: здесь самому молодому автомобилю более 110 лет.

Самый молодой автомобиль в коллекции выпущен в 1913 году

Новейшей машиной в Somerset Hoard является Belsize 10/12HP Open Tourer 1913 года. По современным меркам его вряд ли вообще назвали автомобилем в привычном смысле, но в начале ХХ века это была вполне серьезная четырехцилиндровая модель.

Машина сохранила оригинальную табличку производителя, карбюратор, номерной знак и тентовые элементы, а Bonhams оценивает ее в 10-15 тысяч фунтов.

Это еще раз показывает, что стоимость подержанного автомобиля зависит не только от возраста. Иногда редкая конструкция, документированная история или степень оригинальности могут быть важнее самого года выпуска. Auto24 раньше писал о том, какие ретроавтомобили особенно ценят коллекционеры.

Среди машин есть электромобиль 1903 года

Самым интересным для современного читателя может оказаться Baker Electric Two-Seat Runabout примерно в 1903 году, ведь это полноценный электромобиль, созданный более 120 лет назад.

Baker Motor Vehicle Company из Кливленда была одним из самых ранних производителей электрических машин в США. Экземпляр из Somerset Hoard изготовили именно для британского рынка, поэтому он имеет правое расположение управления. На автомобиле сохранился оригинальный электродвигатель, фара и даже электрический звонок под подножкой. Bonhams оценивает машину в 35-45 тысяч фунтов.

Его история тоже необычна. Первоначально автомобиль имел номер Y 311, в 1915 году его перерегистрировали как Y 3907, а документы указывают, что машина побывала в Шотландии, после чего вернулась на юг Англии.

Один из самых редких – Progress 1902 года

Еще один автомобиль из коллекции – Progress 9HP Two-Seat Open Tourer примерно в 1902 году. Марк Progress Motor Co. из Ковентри просуществовала недолго, поэтому такие машины сегодня встречаются крайне редко.

Автомобиль имеет двигатель De Dion Bouton №10258 и открытый двухместный кузов с задней платформой. Bonhams выставляет его как автомобиль под реставрацию и оценивает в 35-45 тысяч фунтов.

Подобные находки особенно интересны еще и тем, что восстановление такого автомобиля может оказаться сложнее самой покупки. Auto24 отдельно рассказывал, что делать с машиной, найденной в старом гараже, и почему полная реставрация далеко не всегда экономически выгодна.

Rover сохранил рулевые тросы почти столетней давности

В коллекции есть и Rover 8HP примерно в 1905 году, который Bonhams оценивает в 25-35 тысяч фунтов.

Эта машина интересна конструкцией, которая для начала ХХ века выглядела достаточно необычно. Автомобиль имеет стальной тросовой привод рулевого механизма, оригинальные Bowden-тросы для органов управления на руле, два основных и два дополнительных сиденья.

Еще одна интересная деталь – разные колеса: спереди установлены проволочные спицы, а сзади деревянные, которые в свое время предлагались как опция. Именно такие мелочи и делают автомобили этого периода особенно ценными для историков техники.

Humber 1905 года до сих пор имеет заводской радиатор.

Humber (Coventry) 8/10HP Two-Seat Open Tourer 1905 года оценен в 20-30 тысяч фунтов. На нем сохранилась оригинальная табличка производителя, эмалированный знак Humber на радиаторе и система двойного зажигания. Этот Humber, шасси №C355, в свое время получил номер YD 5598, изданный в Сомерсете в 1932 году, заменивший раннюю регистрацию из Ливерпуля.

Именно Humber считают автомобилем из коллекции, который использовали дольше всего, прежде чем машины окончательно поставили на хранение.

Swift имеет ручку запуска сзади

Swift примерно в 1903 году выглядит необычно даже на фоне других машин того периода. У автомобиля есть двухместный кузов с дополнительным съемным задним сиденьем, который изготовила компания Hollick & Pratt из Ковентри.

Под кузовом установлен 6-сильный двигатель De Dion Bouton, а конструкция трансмиссии настолько необычна, что даже ручка запуска двигателя находится сзади. Bonhams оценивает автомобиль в 35-45 тысяч фунтов.

Самым дорогим в "сокровище" может стать Darracq

Высокую оценку среди семи автомобилей получил Darracq 12HP Twin-Cylinder примерно в 1903 году с четырехместным кузовом Rear-Entrance Tonneau.

Автомобиль сохранил оригинальный лондонский номер A 3367 и двухцилиндровый двигатель №3231. За него ожидают получить 55-75 тысяч фунтов.

При этом самым дорогим автомобилем всего аукциона станет другой Darracq, который к Somerset Hoard не принадлежит. Darracq 10HP Twin-Cylinder Swing-Seat Tonneau 1904 оценен уже в 150-200 тысяч фунтов. На том же аукционе продадут Brasier 12/18HP Tourer 1910 с оценкой 40-60 тысяч фунтов.

За семь машин могут заплатить около 300 тысяч фунтов

Если составить нижние и верхние отметки всех семи автомобилей Somerset Hoard, общая ожидаемая стоимость коллекции составляет примерно 215-290 тысяч фунтов. Фактическая цена может оказаться как ниже, так и значительно выше, ведь для столь необычных лотов многое зависит от того, сколько коллекционеров захотят сразиться за конкретную машину.

Сам аукцион Golden Age of Motoring традиционно проводят накануне London to Brighton Veteran Car Run, и значительная часть машин на торгах настолько стара, что имеет право участвовать в этом знаменитом пробеге для автомобилей начала ХХ века. Торги пройдут 30 октября в лондонском офисе Bonhams на New Bond Street.

Истории об автомобилях, которые десятилетиями стояли в гаражах, случаются регулярно, но семь машин старше века, остававшихся вместе с довоенными временами, - случай действительно исключительный. В Украине тоже находили целые скопления старинной техники: Auto24, например, рассказывал о коллекции ретроавтомобилей в Хмельницком, хотя там речь шла уже о гораздо младших машинах 1950-1970-х годов.