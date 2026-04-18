Электромобиль или автомобиль на бензине: что дешевле для украинцев в 2026 году

Как и в предыдущем материале Авто24 о сравнении электромобиля и авто на газу, для расчета берем простую и понятную формулу: стоимость 100 километров пробега и годовые расходы при пробеге 15 тысяч километров.

Кстати электромобили в Украине могут потерять главное преимущество

Какие цены берем для расчета

Для сравнения используем такие актуальные значения. Электромобиль в среднем потребляет 18 кВт-ч на 100 км. Для домашней зарядки считаем тариф 4,32 грн/кВт-ч, для быстрой публичной - 22 грн/кВт-ч.

Для бензинового авто берем средний расход 8 литров на 100 км и цену бензина А-95 на уровне 73 грн за литр.

Сколько стоит 100 км

Теперь самое интересное. Если заряжать электромобиль дома, формула очень простая: 18×4,32. Получаем 77,8 грн на 100 км. Если пользоваться быстрыми публичными зарядками, то 18×22, то есть 396 грн на 100 км.

С бензиновым авто арифметика тоже без сюрпризов: 8 × 73 = 584 грн на 100 км.

И здесь разница уже очень показательна. Заряженный от домашней розетки электромобиль обходится примерно в 7,5 раза дешевле, чем бензиновое авто. Даже если все время пользоваться только быстрыми зарядками, электромобиль все равно дешевле: 396 грн против 584 грн на 100 км.

Что получается за год

Теперь переводим все в годовой пробег 15 тысяч километров.

Если заряжать электромобиль дома, получаем 11 670 грн в год. Если использовать только быстрые зарядки - 59 400 грн в год.

Для бензинового авто имеем другую картину: 584 × 150 = 87 600 грн в год.

То есть годовая экономия выглядит так. Электромобиль с домашней зарядкой позволяет сэкономить 75 930 грн в год по сравнению с бензиновой машиной. Если же заряжаться только на быстрых станциях, экономия все равно остается ощутимой - 28 200 грн в год.

Кстати когда в Украине введут обязательный техосмотр для легковых авто

Где главный нюанс

На первый взгляд, все очевидно: электромобиль дешевле. Но есть нюанс – не тип машины, а способ ее эксплуатации. В случае с электрокаром все решает доступ к домашней или хотя бы относительно недорогой зарядке.

Если ее нет, для части украинцев бензиновое авто еще долго будет оставаться понятным и предсказуемым вариантом.

Особенно если человек живет в многоэтажке, не имеет собственного паркоместа и не хочет строить ежедневный маршрут вокруг зарядных станций.

Что дешевле на практике

Если смотреть только на затраты на энергию, бензин проигрывает в любом сценарии. Даже быстрая DC-зарядка оказывается дешевле поездки на бензине. А домашняя зарядка - это уже совсем другой уровень экономии.

Но если смотреть шире, украинцам стоит учитывать и другие факторы. Бензиновую машину проще заправить где угодно. Она не зависит от очереди на зарядке, состояния инфраструктуры или наличия розетки рядом с домом.

Зато электромобиль дает очень ощутимое преимущество в ежедневных расходах, особенно для тех, кто много ездит по городу и имеет доступ к домашней зарядке.

Также интересно в Украине уже более 1000 быстрых зарядок для электромобилей

Вывод

В 2026 году электромобиль дешевле бензинового авто для украинцев в любом сценарии, если считать только расходы на 100 км и годовой пробег.

При домашней зарядке разница просто огромная: 77,8 грн против 584 грн на 100 км. За год это дает почти 76 тысяч гривен экономии. Если же заряжаться только на быстрых публичных станциях, электромобиль тоже выигрывает, но уже не так драматично: 396 грн против 584 грн на 100 км, или 28,2 тысячи гривен экономии в год.

Фактически выбор выглядит так: есть где заряжать дома - электромобиль без вариантов; нет такой возможности - электрокар все равно дешевле бензина, но преимущество уже не столь разительное.