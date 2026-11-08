Электромобиль может проехать 100 километров за 39 или 400 гривен: в чем разница

Такие расчеты сделал Институт исследований авторынка. Для сравнения был взят электромобиль, у которого счетчик зарядного оборудования насчитывает 18 кВтч на каждые 100 км. В эту цифру уже входят потери при зарядке, то есть именно за эти 18 кВтч платит владелец.

Дома ночью – 39 гривен на 100 км

Самый дешевый сценарий доступен владельцам жилья с двухзонным счетчиком.

Обычный бытовой тариф составляет 4,32 грн за кВтч, но с 23:00 до 07:00 для двухзонного учета применяется коэффициент 0,5. То есть ночной киловатт-час стоит 2,16 грн.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Если на 100 км автомобиль берет из сети 18 кВтч, ночная зарядка обходится примерно в 38,9 грн. Фактически это меньше 40 копеек за километр.

Auto24 уже сравнивал актуальную стоимость 100 км на бензине, дизеле, LPG и электричестве. Домашняя зарядка и тогда оказалась самым дешевым способом получить энергию для автомобиля.

По обычному домашнему тарифу - уже 78 гривен

Если двухзонного счетчика нет или автомобиль заряжается днем, те же 18 кВтч будут стоить примерно 77,8 грн.

Это вдвое дороже ночного тарифа, но все равно в несколько раз дешевле коммерческих зарядных станций.

Именно поэтому наличие собственной розетки или Wallbox часто влияет на экономику электромобиля сильнее разницы в потреблении между двумя моделями.

Публичная AC-зарядка – около 360 гривен

На публичных зарядных станциях ситуация совсем другая. По данным EVBOOST по состоянию на 3 ноября 2026 года, медианная цена AC-заряжения составила 19,99 грн за кВтч. При расходе 18 кВтч на 100 км это примерно 360 грн.

То есть медленная публичная зарядка в типичном случае примерно в 4,6 раза дороже домашней по обычному тарифу и более чем в девять раз дороже ночной.

Быстрая DC – примерно 396 гривен

Для быстрых DC-станций мощностью от 40 кВт медиа цена в выборке составляла 21,99 грн за кВт·час.

Те же 18 кВтч обходятся примерно в 396 грн.

Интересно, что разница между типичной публичной AC и DC-зарядкой не так уж велика - всего около 36 грн на каждые 100 км.

Гораздо более важный предел проходит между домашней и коммерческой электроэнергией.

Auto24 анализировал тарифы украинских зарядных сетей в октябре 2026 года. Уже тогда средняя цена публичного DC держалась выше 21 грн за кВтч, а тарифы даже внутри одной сети могли отличаться очень существенно.

Одна зарядная сеть еще не означает одну цену

Именно здесь скрывается еще один немаловажный нюанс. Водитель может пользоваться одним приложением и одной сетью, но платить за электроэнергию совершенно разные суммы в зависимости от конкретной станции.

К примеру, в сети Toka цены DC в исследованной выборке колебались от 14,99 до 39,99 грн за кВтч.

За расходы 18 кВтч это означает примерно от 270 до 720 грн за те же 100 км.

Поэтому привычка "я всегда заряжаюсь в этой сети" еще не дает ответа, сколько обойдется конкретная поездка. Перед подключением следует проверять тариф именно выбранного коннектора.

100 км на быстрой зарядке могут стоить и более 700 гривен

Во всей выборке EVBOOST цены DC 40+ колебались от 11,99 до 39,99 грн за кВтч.

Поэтому для автомобиля с оплаченным расходом 18 кВтч на 100 км минимальный расчетный результат составлял примерно 216 грн, а максимальный - почти 720 грн. На публичном AC диапазон тоже огромен: примерно от 126 до 666 грн. за 100 км.

Таким образом, два владельца одинаковых электромобилей могут иметь совершенно разные затраты просто из-за того, какими зарядными станциями они пользуются.

А сколько стоит обычная зарядная сессия

Еще понятнее разница смотрится не на 100 км, а в чеке после зарядки. Предположим, станция отпустила 40 кВтч. По медианной цене публичного AC это примерно 800 грн. На быстром DC – около 880 грн.

А по самым дорогим тарифам по исследованной выборке 40 кВтч могут стоить почти 1600 грн.

При этом речь идет только об электроэнергии. Отдельные операторы или локации могут дополнительно брать плату за парковку, время подключения или просто после завершения зарядки.

Ночной тариф имеет один важный нюанс

Формула "заряжаюсь ночью по 2,16 грн" работает только тогда, когда автомобиль действительно успевает получить необходимую энергию между 23:00 и 07:00.

Например, обычная розетка, которая стабильно выдает примерно 2,3 кВт, за восемь ночных часов передаст всего около 18,4 кВтч.

Если владельцу нужно добавить 40 кВтч, сделать это полностью по ночному тарифу из-за такого подключения за одну ночь не получится. После 07:00 электроэнергия снова обойдется в 4,32 грн за кВт·час. Поэтому для владельца электромобиля важен не только тариф, но реальная мощность домашнего подключения.

Auto24 отдельно разбирал домашнюю зарядку электромобиля в Украине и объяснял, почему доступная мощность сети иногда важнее мощности самого бортового зарядного устройства.

Электроотопление тоже нужно учитывать

Отдельные условия действуют для оформленных домохозяйств с электроотоплением и определенных категорий негазифицированного жилья.

В период с 1 октября по 30 апреля первые 2000 кВтч в месяц для них стоят 2,64 грн за кВтч, а все потребление сверх этого объема - 4,32 грн.

Но эти 2000 кВтч не выделяются отдельно для автомобиля. В них входят отопление дома, бойлер, бытовая техника и подзарядка электрокара.

Если здание уже использовало льготный объем на обогрев, следующие киловатт-часы для автомобиля будут оплачиваться по полной цене.

Самые большие сети имеют схожие типовые тарифы

Если смотреть на крупные операторские сети, то разница между типовыми тарифами значительно меньше, чем между домашней и публичной зарядкой.

В четырех самых больших по количеству быстрых локаций сетях медианная цена DC находилась примерно в диапазоне 21-22,99 грн за кВтч.

Например, у GO TO-U медиана составляла 21 грн, у EVA и ECOFACTOR – 21,99 грн, у Toka – 22,99 грн.

Поэтому выбор оператора может дать определенную экономию, но настоящая разница возникает тогда, когда значительную часть энергии владелец может получать дома.

Где зарядок больше всего

В каталоге EVBOOST среди локаций с заявленной суммарной мощностью от 40 кВт больше записей имела Toka - 521.

У EVA было 481, у ECOFACTOR – 470, а у GO TO-U – 312.

Итого эти четыре сети обеспечивали почти 90% записей в исследованной выборке.

Впрочем, само количество точек еще не означает, что нужный коннектор будет свободным и исправным в конкретный момент. Поэтому при планировании дальней поездки все равно следует проверять состояние станции в приложении.

Auto24 анализировал, в каких регионах Украины количество электромобилей растет быстрее сети быстрых зарядок. Особенно показательно, что большое количество домашних зарядок может существенно уменьшать реальную нагрузку на публичную инфраструктуру.

Киевщина имеет больше вариантов, но не самую низкую цену

Среди регионов больше локаций DC 40+ с известным тарифом в выборке EVBOOST было на Киевщине - 573. Медианная цена там составляла 21,99 грн за кВт·час.

На Львовщине медиана была 22,49 грн., на Одесщине и Днепропетровщине – 22 грн., на Харьковщине – 21,99 грн.

Среди приведенных в исследовании регионов низшую медиану мала Николаевщина - 20,50 грн, а самую высокую Ровенщину - 22,99 грн.

Для автомобиля с расходом 18 кВтч разница между этими двумя тарифами составляет примерно 45 грн на каждые 100 км.

Электромобиль может быть очень дешевым, но не всегда

Поэтому говорить, что "100 км на электромобили стоят 78 грн" или "электромобиль ездит почти бесплатно", без уточнения способа зарядки некорректно.

Для одного и того же автомобиля ориентиры сегодня выглядят так: примерно 39 грн дома ночью, 78 грн дома по обычному бытовому тарифу, около 360 грн на типовой публичной AC-станции и примерно 396 грн на типовом быстром DC.

Auto24 раньше сравнивал электромобиль с автомобилем на LPG, и уже тогда главным фактором оказался именно доступ к домашней зарядке.

Как сосчитать собственную стоимость 100 км

Самый точный способ – не ориентироваться на средний тариф и паспортный расход, а использовать собственные платежи.

За месяц нужно посчитать, сколько гривен пошло на домашнюю зарядку автомобиля, отдельно добавить все платежи на публичных станциях и дополнительные сборы за парковку или простой.

После этого общую сумму следует разделить на фактический пробег за месяц и умножить на 100.

Так владелец получит реальную стоимость 100 км, в которой уже учтены домашние и дорожные зарядки, потери энергии и конкретные тарифы.

И именно эта цифра намного полезнее паспортных кВтч на сотню, если нужно понять, сколько электромобиль на самом деле уносит из семейного бюджета.