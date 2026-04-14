"Электромобиль с бензобаком": новый Nissan Rogue стал экономным, как Toyota RAV4

Как отмечает Carscoops, внешность нового Nissan Rogue стала значительно более дерзкой. Дизайнеры отошли от сдержанных линий предшественника, сделав ставку на острые грани и агрессивные формы. Передняя часть кроссовера выделяется огромной черной решеткой радиатора, в которую интегрированы узкие дневные ходовые огни.

Читайте также: Дизайн будущего: Nissan Juke стал электромобилем с радикальной внешностью

Нижняя часть бампера с треугольными воздухозаборниками создает образ, который по своей смелости опережает даже Hyundai Tucson. Боковой профиль автомобиля подчеркнут сложными выштамповками на дверях, что добавляет кузову крепости. Задняя часть не отстает от современных трендов: появилась световая панель на всю ширину багажника и сложные светодиодные фонари, что визуально расширяют авто.

В чем секрет системы e-Power?

Самая главная новость скрывается под капотом. Rogue 2027 года станет первой моделью бренда в США, которая использует систему Nissan e-Power. В отличие от традиционных гибридов Toyota или Honda, где двигатель внутреннего сгорания может приводить в движение колеса, схема от Nissan работает иначе.

Колеса вращает исключительно мощный электродвигатель. Бензиновый агрегат в этой системе выполняет роль компактного бортового генератора, который только заряжает батарею и питает инвертор. Ожидается, что основу установки составит 1,5-литровый трехцилиндровый турбодвигатель. Такая конфигурация позволяет водителю получить мгновенное ускорение и плавность хода электрокара, не беспокоясь о поиске зарядной станции.

Подробнее: Тест-драйв Nissan X-Trail N-Treck: неожиданный опыт

Битва за покупателя: детали запуска

Хотя полный перечень характеристик Nissan обнародует ближе к старту продаж, уже понятно, что Rogue будет делать ставку на технологическое преимущество. Сочетание футуристического дизайна, который затмевает сдержанный стиль RAV4, и экономичности системы e-Power должно привлечь новую аудиторию. Первые серийные машины появятся в автосалонах уже в конце текущего года, тогда же станут известны и цены для североамериканского рынка.

Новый Nissan Rogue имеет все шансы перехватить инициативу в классе среднеразмерных кроссоверов. “Электрокар, который не надо заряжать от розетки” может стать идеальным вариантом для покупателей, которые хотят получить сочетание преимуществ традиционных авто с ДВС и классических EV.