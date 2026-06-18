Электромобиль Toyota C-HR+ официально дебютировал на рынке Украины: стала известна цена

Новинка будет доступна украинским покупателям в комплектациях Active, Lounge и Premium, а ее розничная стоимость на старте продаж начинается от 1 971 550 гривен. Топовая версия обойдется покупателям от 2 496 150 гривен (от 43 950 до 55 652 долларов по текущему обменному курсу).

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Электрическая платформа e-TNGA и выдающиеся характеристики

В основе нового Toyota C-HR+ лежит глобальная модульная 400-вольтовая архитектура e-TNGA, созданная инженерами исключительно для аккумуляторных транспортных средств. Переход на новую специализированную платформу позволил увеличить торсионную жесткость кузова на 30% по сравнению с аналогами на топливе.

Продуманная компоновка элементов позволила снизить центр тяжести, обеспечивая отличную устойчивость и маневренность при динамичном прохождении поворотов. Особое внимание разработчики уделили аэродинамическим показателям кузова – коэффициент лобового сопротивления воздуха удалось снизить до впечатляющей отметки 0,262.

Для украинского рынка производитель предусмотрел модификации с силовыми агрегатами и аккумуляторами различной емкости:

Базовая переднеприводная версия оснащается электродвигателем мощностью 167 к.с. и литий-ионной батареей емкостью 57,7 кВт·ч, которая ориентирована на ежедневные городские поездки – запас хода по циклу WLTP составляет 455 километров. Разгон от 0 до 100 км/ч – т 8,4 секунды;

Более мощная переднеприводная версия получила мощность 224 к.с., а емкость батареи увеличили до 77 кВт·ч. Запас хода на одном заряде – до 610 километров;

Топовая полноприводная версия (AWD) также оснащена более емкой батареей на 77 кВт-ч, системой интеллектуального распределения тяги и силовой установкой суммарной мощностью 343 к.с. Такой потенциал позволяет купе-кроссоверу разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 5,2 секунды в топовой комплектации.

Философия дизайна Tech Hammer и цифровое пространство

Электромобиль получил яркий внешний вид, выполненный в рамках новой стилистической концепции бренда под названием Tech Hammer. Её характерными чертами являются агрессивный молотообразный дизайн передней части кузова, зауженная светодиодная оптика, выдвижные аэродинамические дверные ручки, которые полностью убираются в кузов, а также оригинальная двухцветная окраска.

Салон Toyota C-HR+ претерпел полную цифровую трансформацию. Перед глазами водителя расположена обновленная виртуальная приборная панель с индивидуальными режимами настройки графики, а на центральной консоли доминирует большой 14-дюймовый дисплей современной мультимедийной системы.

Система полностью поддерживает беспроводные протоколы связи Apple CarPlay и Android Auto. Защита людей на дороге традиционно возложена на полный комплекс систем активной помощи водителю Toyota Safety Sense последнего поколения, который теперь включает расширенные функции автоматического торможения и удержания автомобиля по центру полосы движения.