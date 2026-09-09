Электромобиль за 22 000 доларов, умеющий дрифтовать: фото

Эпоха скучных и бездушных аккумуляторных машин постепенно уходит в прошлое благодаря смелым экспериментам автоэнтузиастов. Даже самый доступный городской хэтчбек способен превратиться в настоящий генератор адреналина, если за дело берутся профессиональные тюнеры.

Как сообщает издание InsideEVs, китайский автогигант Geely решил сломать стереотипы о бюджетных электрокарах, представив в Бразилии два радикальных концепта.– EX2 Street и EX2 Track. Дебют этих модифицированных версий состоялся в прошлом месяце во время масштабного автомобильного мероприятия Festival Interlagos, которое традиционно проходит на легендарном автодроме имени Жозе Карлуса Пачи в Сан-Паулу. Это событие стало прекрасной площадкой не только для демонстрации скорых автомобилей, но и для того, чтобы показать скрытый потенциал доступного городского транспорта.

Обычно базовый Geely EX2, по габаритам напоминающий Honda Fit, воспринимается как просто приятное, но откровенно скучное в управлении средство передвижения. На разных глобальных рынках эта модель известна под другими именами: в Китае это настоящий бестселлер Geome Xingyuan от суббренда Geometry, отмечает портал CnEVPost, а в Малайзии, согласно данным Autobuzz.my, авто продается как Proton e.MAS 5. В Бразилии же этот хэтчбек стал вторым по популярности чистым электромобилем, уступая только BYD Dolphin Mini. Однако бразильское подразделение Geely решило доказать, что даже такой прагматический транспорт может дарить яркие эмоции.

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Фото: Geely EX2 Street

Версия EX2 Street позиционируется как более приближенная к реальной жизни и потенциальному серийному производству. Инженеры существенно занизили подвеску автомобиля и заменили стандартные энергоэффективные шины размерности 205/60 R16 на премиальные колеса Rodera с более широкой резиной 225/45 R17, что кардинально улучшило сцепление с асфальтом. В салоне синтетическую обивку заменили высококачественной натуральной кожей, а светлый потолок перешили темной алькантарой, добавив интерьеру спортивного шарма.



Фото: Photo by: Geely

Но настоящей звездой стал концепт EX2 Track, пошедший гораздо дальше в своих модификациях. Автомобиль получил агрессивную, но одновременно мультяшную графику кузова: зубастая пасть на переднем бампере идеально гармонирует с логотипом Geely EX2, исполненным в стиле комиксов. Интересно, что эта ливрея, сочетающая белый, фиолетовый и черный цвета, не была случайной прихотью дизайнеров.– Ее выбрали сами пользователи путем голосования на официальной странице Geely Brazil в Instagram. Дополняют образ эффектные диски цвета индиго.



Фото: China's Best-Selling EV Can Drift Really Well

Внутреннее пространство EX2 Track испытало тотальную очистку. Все, что находилось за передними сиденьями, было безжалостно демонтировано, а на освободившемся месте появился массивный каркас безопасности. Водителя и пассажира теперь удерживают профессиональные пятиточечные ремни. Главной же технической изюминкой салона стала установка гидравлического стояночного тормоза с комически длинной ручкой, позволяющей мгновенно срывать заднюю ось в занос.



Фото: China's Best-Selling EV Can Drift Really Well

Создание такого дрифт-кара стало возможным благодаря тесному сотрудничеству Geely Brazil с известными местными автоэкспертами.– Рикардинью ACF, автором популярного YouTube-канала, и Эдуардо Бернаскони, основателем медиа Fullpower. В отличие от многих дешевых электрокаров с передним приводом EX2 имеет задний привод, независимую подвеску и дисковые тормоза на всех четырех колесах. Однако самым большим вызовом для тюнеров стал обход жестких электронных систем безопасности. Им пришлось полностью сломать и деактивировать заводские настройки контроля тяги, системы стабилизации и ABS, чтобы водитель получил абсолютный контроль над машиной. Результат превзошел ожидание: в соцсетях уже вирусятся видео, где этот малыш эффектно курит резину и крутит "понты" на треке.



Фото: China's Best-Selling EV Can Drift Really Well

Какие технические характеристики имеет EX2?

Что касается технических характеристик, то оригинальный источник приводит несколько округленных данных, но официальная спецификация раскрывает более точную картину. Автомобиль построен на новой архитектуре GEA (Global Intelligent New Energy Architecture). На задней оси установлен один электромотор мощностью 116 лошадиных сил (85 кВт) с крутящим моментом 150 Нм. Питается он от литий-железо-фосфатной (LFP) батареи емкостью 39,4 кВт·ч. Такая конфигурация обеспечивает разгон до сотни за 10,2 секунды при максимальной скорости 130 км/ч. Запас хода по строгому бразильскому стандарту Inmetro составляет 289 км, а быстрая зарядка постоянным током мощностью до 70 кВт позволяет пополнить заряд от 30% до 80% всего за 21 минуту.



Фото: China's Best-Selling EV Can Drift Really Well

Что стоит за проектом Geely в Бразилии?

Появление этих концептов имеет глубокий бизнес контекст, о котором подробно пишет. Drive.com.au. Geely не просто импортирует машины, а разворачивает полноценную экспансию. В конце 2025 года компания выкупила 26,4% акций бразильского подразделения Renault, создав совместное предприятие Renault Geely do Brasil. Альянс инвестирует около 714 миллионов долларов США в локализацию платформы GEA. Уже в четвертом квартале 2026 года серийное производство Geely EX2 стартует на заводе Ayrton Senna Complex в штате Парана, что позволит бренду избежать высоких импортных пошлин и активнее конкурировать за лидерство.

Хотя Geely официально заявляет, что концепты Track и Street не планируются к серийному выпуску, они выполняют сверхважную миссию. По информации Geely Brasil Official, базовая версия EX2 Pro стоит около 22 000 долларов, а топовая Max обойдется в 24 000 долларов. Эти проекты наглядно доказывают: если вы можете взять один из самых дешевых электромобилей на рынке и с помощью нескольких грамотных настроек превратить его в генератор адреналина, то культура гаражного тюнинга и подлинное удовольствие от вождения точно не исчезнут с наступлением электрической эры.