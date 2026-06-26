Электромобили и гибриды стали лучшим выбором по версии Американской ассоциации автомобилистов

Американская автомобильная ассоциация AAA опубликовала победителей Car Guide 2026 — ежегодного справочника для покупателей новых автомобилей. Абсолютным победителем стал электромобиль Lucid Gravity Touring, который также победил в категории среднеразмерных SUV. Все победители этого года оказались либо полностью электрическими, либо гибридными моделями.

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Дорогое топливо способствовало электрификации

AAA напрямую связывает интерес к электромобилям и гибридам с высокими ценами на топливо. Для американских покупателей это уже не только экологический выбор, но и способ сократить расходы на повседневную эксплуатацию.

Для Украины этот тренд тоже понятен. Когда бензин и дизель остаются дорогими, покупатели всё чаще учитывают не только цену автомобиля, но и стоимость каждого километра. Именно поэтому электромобили, гибриды и экономичные силовые установки становятся всё более важными при выборе авто.

Впрочем, есть нюанс. В Украине преимущество электромобиля наиболее полно раскрывается тогда, когда у владельца есть доступ к домашней зарядке. Если же постоянно пользоваться коммерческими скоростными зарядными станциями, экономия становится менее очевидной.

Главный победитель — Lucid Gravity Touring

Lucid Gravity Touring получил сразу две награды: стал лучшим среднеразмерным SUV и абсолютным победителем рейтинга AAA Car Guide 2026.

Для Lucid это важная победа, ведь Gravity — новая модель, которая только что дебютировала в рейтинге AAA. Это электрический SUV, который должен сочетать в себе запас хода, просторный салон, комфорт и современные системы помощи водителю.

Выбор именно SUV тоже не случаен. В США, как и в Украине, кроссоверы и внедорожники остаются одним из самых популярных форматов автомобилей. Покупатели ценят их за универсальность, высокий уровень комфорта и практичность.

Все победители — электромобили или гибриды

AAA разделила автомобили на восемь категорий. И в каждой победил либо электромобиль, либо гибрид.

Среди малолитражек лучшим стал Honda Civic Hybrid Sport Touring. Это единственный гибрид среди победителей. В категории среднеразмерных автомобилей победил электромобиль BMW i4 eDrive40 Gran Coupe, а среди крупных автомобилей — Lucid Air Pure.

В категории пикапов первое место занял Chevrolet Silverado EV LT Extended Range. В категории минивэнов победил Volkswagen ID. Buzz Pro S Plus — современная электрическая интерпретация легендарного VW Bus.

Среди компактных SUV лучшим стал Hyundai Ioniq 5 N, среди среднеразмерных SUV — Lucid Gravity Touring, а среди больших SUV — Hyundai Ioniq 9 Performance Limited.

Победители AAA Car Guide 2026

Абсолютный победитель — Lucid Gravity Touring. Этот же автомобиль стал лучшим в категории среднеразмерных SUV.

В малом классе победил Honda Civic Hybrid Sport Touring. Среди среднеразмерных легковых автомобилей AAA отметила BMW i4 eDrive40 Gran Coupe. В большом классе победил Lucid Air Pure.

Среди пикапов лучшим стал Chevrolet Silverado EV LT Extended Range. В категории минивэнов победил Volkswagen ID. Buzz Pro S Plus. Среди малых SUV первое место занял Hyundai Ioniq 5 N, а среди больших SUV — Hyundai Ioniq 9 Performance Limited.

Фактически рейтинг AAA стал ещё одним сигналом для рынка: электрифицированные автомобили уже не являются нишевыми. Они побеждают в различных форматах — от компактного седана до пикапа, минивена и большого SUV.

Как AAA оценивала автомобили

AAA Car Guide — это не конкурс красоты. Автомобили оценивались по 14 критериям, среди которых системы безопасности, эффективность, торможение, управляемость, комфорт хода, качество мультимедийной системы и удобство повседневного использования.

Все машины тестирует Automotive Research Center. Затем их распределяют по категориям, чтобы покупатели могли сравнивать не абстрактно “лучшее авто”, а конкретные модели в нужном классе.

Отдельный акцент сделан на системах помощи водителю. Победители рейтинга обладают современными ADAS-функциями, в частности автоматическим экстренным торможением, системой удержания в полосе движения и другими системами активной безопасности.

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Почему это интересно Украине

Большинство победителей AAA Car Guide 2026 — это модели, созданные в первую очередь для американского рынка. Но их успех отражает глобальный тренд, который постепенно затрагивает и Украину.

Электромобили больше не соревнуются только в отдельной “«зеленой»” категории. Они уже превосходят бензиновые и дизельные автомобили по совокупности характеристик: динамике, комфорту, технологиям, энергозатратам и уровню оснащения.

Для украинского рынка это означает, что волна электрифицированных автомобилей из США и Европы и в дальнейшем будет формировать вторичный рынок. Часть таких моделей может поступить в Украину через несколько лет в качестве подержанных автомобилей, а некоторые уже сейчас представляют интерес для импортеров.

Особенно это касается электрических SUV, минивэнов и пикапов. Они дорогие в новом состоянии, но со временем именно такие модели могут стать следующей волной импорта с пробегом.

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