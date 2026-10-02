Электромобили подождут: Porsche возвращает бензиновый Macan и навсегда оставляет 911 на ДВС

Как пишет издание Motor1 со ссылкой на интервью гендиректора Михаэля Лайтерса для Financial Times, Porsche не отказывается от электромобилей, но перестает слепо гнаться за трендом. Новый руководитель бренда решил вернуть на конвейер бензиновый Macan в 2028 году, который будет продаваться параллельно электрической версии.

Для украинских поклонников марки это отличная новость. В наших реалиях, где инфраструктура скоростных зарядок еще развивается, а отключения света вносят свои коррективы, классический бензиновый кроссовер остается наиболее универсальным решением. Теперь покупателям не придется идти на компромиссы или искать альтернативы среди других брендов, если они просто хотят новый Macan без привязки к розетке.

Почему немцы возвращаются к бензину

Цифры, заставившие руководство изменить курс, довольно строги. В первой половине года продажи электрического Macan обвалились на 40 процентов, а общие поставки бренда в Китай упали на 32 процента. Чтобы компенсировать потери от чрезмерных инвестиций в электрокары, компания сократит 9000 рабочих мест к 2035 году и закроет подразделения разработки электровелосипедов и батарей.

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Кроме того, немцы уже продали свои доли в Bugatti Rimac, чтобы высвободить около 1 миллиарда евро наличных денег. Лайтерс объясняет это не паникой, а жесткой дисциплиной: компания больше не хочет тратить сумасшедшие деньги на сегмент, к которому рынок еще просто не готов.

Судьба легендарного 911

Что касается культового 911, Лайтерс поставил окончательную точку: полностью электрической версии не будет никогда. Максимум, на что пошли инженеры– это гибридная система в актуальном Carrera GTS, которая только помогает бензиновому мотору, а не заменяет его. Даже от идеи плагин-гибрида отказались, чтобы не утруждать спорткар лишним весом. А вот меньше 718 все же получит батарейную версию, ведь компания теперь делает ставку на упругость, предлагая клиентам именно то, что они хотят покупать сегодня.