Названы электромобили с самым большим запасом хода в 2026 году: топ-10 моделей

В рейтинг InsideEVs вошли 46 моделей, а редакция Auto24 отдельно выделила 10 электромобилей с самым большим запасом хода. Данные основаны на показателях Агентства по охране окружающей среды США (EPA) или официальных данных производителей.

Они достаточно показательны, хотя реальный запас хода может отличаться в зависимости от температуры, скорости, стиля вождения и других условий. EPA также отдельно учитывает разные версии одной модели. В рейтинге приведена именно модификация с максимальной заявленной дальностью.

1. Lucid Air Grand Touring – 824 км

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Lucid Air Grand Touring возглавляет рейтинг электромобилей с самым большим запасом хода в США. Версия с 19-дюймовыми колесами имеет показатель EPA на уровне 512 миль (824 км) на одном заряде. При этом большой запас хода не означает низкой производительности. Двухмоторная полноприводная силовая установка развивает 830 лошадиных сил, а разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 3 секунд.

2. Chevrolet Silverado EV – 795 км

Электрический Chevrolet Silverado EV имеет самый большой запас хода среди пикапов, представленных в рейтинге. Максимальный показатель EPA составляет 795 км.

Модель построена на платформе Ultium, которую General Motors использует также для других крупных электромобилей концерна. Silverado EV сочетает в себе большой запас хода с возможностью буксировки и практичностью пикапа.

3. GMC Sierra EV Denali– 769 км

GMC Sierra EV Denali использует ту же платформу, что и Chevrolet Silverado EV. Для версии Denali 1 заявленный запас хода составляет 478 миль или 769 километров.

Пикап оснащается двумя электродвигателями. В режиме Max Power их суммарная отдача составляет 760 л.с., а максимальный крутящий момент – около 1064 Нм. Система быстрой зарядки постоянным током поддерживает мощность до 350 кВт. По данным производителя, за 10 минут подзарядки можно получить около 161 километра дополнительного запаса хода.

4. Cadillac Escalade IQ – 748 км

Электрический Cadillac Escalade IQ имеет один из самых больших аккумуляторов среди серийных электромобилей. Его батарея емкостью около 200 кВтч обеспечивает запас хода до 465 миль, или 748 километров, по методике EPA.

5. Lucid Gravity – 724 км

Кроссовер Lucid Gravity переносит технологии электрического седана Air в более практичный формат. Трехрядный SUV способен преодолевать до 724 километров на одном заряде. Модель также отличается высокой скоростью подзарядки. Lucid позиционирует Gravity в качестве семейного электромобиля с большим запасом хода и возможностью быстро пополнять заряд аккумулятора.

6. BMW iX3 – 698 км

Новый BMW iX3 стал первым электромобилем марки на платформе Neue Klasse. Максимальный запас хода модели в США заявлен на уровне 434 миль или 698 километров.

Электромобиль использует 800-вольтовую электрическую архитектуру и поддерживает подзарядку постоянным током мощностью до 400 кВт.

7. Rivian R1T – 676 км

Обновленный электрический пикап Rivian R1T получил запас хода до 420 миль или 676 километров. По сравнению с предыдущей версией показатель увеличился на 10 миль или примерно 16 км. Производитель достиг этого благодаря ряду изменений в конструкции автомобиля, производственном процессе и программном обеспечении.

8. Rivian R1S – 660 км

Семиместный Rivian R1S использует те же технические наработки, что и пикап R1T. Его максимальный запас хода составляет 410 миль или 660 километров. После обновления, модель также получила около 16 км дополнительного запаса хода по сравнению с предыдущей версией.

9. Audi A6 e-tron – 636 км

Электрический Audi A6 e-tron построен на специализированной платформе PPE. В версии с самым большим запасом хода модель может преодолеть до 395 миль, или 636 километров, по американской методике оценивания.

PPE также поддерживает высокую мощность зарядки постоянным током, что позволяет сократить время пребывания автомобиля возле зарядной станции.

10. Mercedes-Benz EQS – 628 км

Замыкает десятку Mercedes-Benz EQS. Седан в версии с самым большим запасом хода имеет показатель EPA на уровне 390 миль, или 628 километров.

EQS остается электрической альтернативой флагманском S-Class и объединяет большой запас хода с ориентацией на комфорт и оснащение премиум-класса.