Электромобили сломали систему: почему для Lamborghini бешеная скорость больше не главное

Как пишет издание Motor1 со ссылкой на CarExpert, время, когда для создания суперкара было достаточно мощного двигателя и яркого дизайна, остались в прошлом. Директор линейки модели Temerario Паоло Раккетти заявил, что сегодня скорость – это необходимое, но уже недостаточное условие для статуса суперспортивного авто. Проблема возникла там, где ее не ожидали.

Современные электрические семейные седаны и кроссоверы научились выстреливать до первой сотни менее 4 секунд. Соответственно, щеголять сухими цифрами разгона в конфигураторе больше нет смысла – это уже не вызывает прежнего "вау-эффекта".

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Эмоции вместо сухих цифр

Теперь Lamborghini делает ставку на эмоции, звук, управляемость и общие впечатления от вождения. Именно поэтому компания сохраняет жизнь легендарному V12, а на смену атмосферному V10 пришел новый V8 с двойным турбонаддувом, крутящимся до 10 000 оборотов в минуту.

При этом возвращать механическую коробку передач итальянцы не планируют, считая себя наиболее инновационным брендом в сегменте. Полностью электрический суперкар от Lamborghini пока откладывается на неопределенный срок.

В свою очередь бренд активно внедряет гибридные технологии в моделях Revuelto, Temerario и Urus SE. Это позволяет вписаться в жесткие экологические нормы, но при этом сохранить тот самый рев двигателя, за который клиенты готовы платить огромные деньги.