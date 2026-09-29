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Электромобили сломали систему: почему для Lamborghini бешеная скорость больше не главное

Компания Lamborghini официально признала, что бешеный разгон до сотни больше не является отличительной чертой настоящего суперкара. Поскольку обычные семейные электромобили теперь легко демонстрируют динамику гоночных автомобилей, итальянский бренд радикально меняет приоритеты.
Для Lamborghini скорость больше не главное: в чем причина

ФОТО: Lamborghini |

Lamborghini Temerario

Данила Северенчук
logo29 сентября, 19:10
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Как пишет издание Motor1 со ссылкой на CarExpert, время, когда для создания суперкара было достаточно мощного двигателя и яркого дизайна, остались в прошлом. Директор линейки модели Temerario Паоло Раккетти заявил, что сегодня скорость – это необходимое, но уже недостаточное условие для статуса суперспортивного авто. Проблема возникла там, где ее не ожидали.

Современные электрические семейные седаны и кроссоверы научились выстреливать до первой сотни менее 4 секунд. Соответственно, щеголять сухими цифрами разгона в конфигураторе больше нет смысла – это уже не вызывает прежнего "вау-эффекта".

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Эмоции вместо сухих цифр

Теперь Lamborghini делает ставку на эмоции, звук, управляемость и общие впечатления от вождения. Именно поэтому компания сохраняет жизнь легендарному V12, а на смену атмосферному V10 пришел новый V8 с двойным турбонаддувом, крутящимся до 10 000 оборотов в минуту.

При этом возвращать механическую коробку передач итальянцы не планируют, считая себя наиболее инновационным брендом в сегменте. Полностью электрический суперкар от Lamborghini пока откладывается на неопределенный срок.

В свою очередь бренд активно внедряет гибридные технологии в моделях Revuelto, Temerario и Urus SE. Это позволяет вписаться в жесткие экологические нормы, но при этом сохранить тот самый рев двигателя, за который клиенты готовы платить огромные деньги.

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