Электромобили, тяжелая техника и инклюзивность: во Львове открылся ультрасовременный автоцентр "Drive Skills"

Инновационная площадка предназначена не только для подготовки нового поколения автослесарей, но и для повышения квалификации действующих специалистов отрасли и переквалификации ветеранов войны. Об этом говорится в релизе Львовской ОГА.

Сегодня автомобильное направление является самым популярным в учебном заведении: из 527 студентов училища более половины (280 человек) выбрали именно автодело. Теперь они будут практиковаться на оборудовании высшего уровня.

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От заправки кондиционеров до ремонта батарей электромобилей

Особенностью “Drive Skills” является ориентация на самые современные тренды авторынка и широкий спектр сложности работ. Студенты и слушатели курсов под руководством мастеров будут отрабатывать полный цикл обслуживания машин.

В центре установлены разноплановые подъемники, в частности специализированные подъемники для обслуживания тяжелой техники. Базовый комплекс обучения охватывает компьютерную диагностику, шиномонтаж, а также обслуживание и заправку автомобильных кондиционеров.

Отдельное внимание уделено “зеленому” транспорту: мастерская укомплектована передовыми системами для безопасного демонтажа и ремонта высоковольтных аккумуляторных батарей электромобилей.

Современно, безбарьерно, эргономично – — вот так кратко можно сказать об автосервисе в ПТУ высшей аккредитации. Фото: Львовская ОГА

Безбарьерное пространство для ветеранов

Важной миссией проекта является социальная интеграция и возвращение к активной профессиональной жизни украинских защитников. Центр “Drive Skills” официально сотрудничает с ведущими реабилитационными центрами Unbroken и Superhumans. Ветераны, проходящие там восстановление, смогут бесплатно освоить новую востребованную профессию.

Вся территория автоцентра спроектирована по принципам полной безбарьерности. Учебно-производственные помещения адаптированы для маломобильных групп населения и людей с инвалидностью: рабочие зоны обустроены так, чтобы к любому автомобилю можно было беспрепятственно подъехать на инвалидной коляске, а инструменты и диагностические приборы расположены в зоне легкой доступности.

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Бюджет проекта и доноры

Создание инновационного хаба обошлось в более чем 11,1 миллиона гривен. Финансирование собирали из нескольких источников: 7 миллионов гривен составила государственная субвенция, 1,4 миллиона выделили из областного бюджета, а еще 861,7 тысячи гривен предоставил специальный фонд самого училища.

Существенный вклад в размере 1,84 миллиона гривен обеспечили международные доноры в рамках масштабной программы Skills4Recovery.