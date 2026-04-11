Электромобили в Украине могут потерять главное преимущество: в чем риск нового сбора

Пока в Украине только дискутируют о дополнительных сборах для электромобилей, в Институте исследований авторынка уже предупреждают: такой шаг на нынешнем этапе может оказаться не столько фискальным решением, сколько ударом по всей экосистеме электромобильности.

Электромобиль может потерять главное преимущество

Логика сторонников нового сбора понятна: владельцы электрокаров также пользуются дорогами, а значит должны участвовать в наполнении Дорожного фонда. Но в реальности все упирается в цифры.

По состоянию на апрель 2026 года дизель в Украине уже добрался до 90 грн за литр, бензин А-95 - до 73 грн. Одновременно с этим зарядка на публичных станциях тоже перестала быть дешевой: коммерческие тарифы на отдельных ЭЗС поднялись до 26–30 грн за кВт-ч. В результате стоимость 100 км пробега для электромобиля на скоростной публичной зарядке уже почти сравнялась с бензиновыми и дизельными аналогами.

Именно поэтому любой дополнительный платеж для EV сегодня может стать переломным. Если электромобиль перестанет давать ощутимую экономию в эксплуатации, для многих украинцев он просто потеряет смысл. В первую очередь это ударит по жителям многоэтажек, которые не имеют собственной домашней зарядки и вынуждены пользоваться именно публичной инфраструктурой.

Мир пока не наказывает электрокары, а поддерживает их

Украина уже сделала шаг, который сам по себе усложнил жизнь рынка: с 1 января 2026 года вернулся 20% НДС на импорт электромобилей. То есть владельцы EV и без того платят существенно больше еще на этапе покупки.

На этом фоне дискуссия о новом сборе выглядит особенно противоречиво. Большинство развитых стран, наоборот, пытаются не охладить, а поддержать переход на электротягу. В США продолжает работать налоговый кредит на покупку нового электромобиля. Франция продвигает социальный лизинг для граждан с небольшими доходами. Норвегия, несмотря на почти полную доминацию EV в продажах новых авто, до сих пор сохраняет для них ряд льгот. И даже там, где государства начинают пересматривать подходы, это происходит уже на этапе зрелого рынка, а не тогда, когда сегмент только набирает обороты.

Для Украины это особенно важно. Доля электромобилей в общем автопарке пока остается очень малой.

Поэтому говорить о серьезной компенсации потерь Дорожного фонда за счет такого налога пока преждевременно.

Старые машины останутся на дорогах дольше

У этого вопроса есть еще одна сторона, о которой часто забывают. Украинский парк легковушек очень старый - средний возраст автомобилей превышает 16 лет. На этом фоне электромобили выглядят едва ли не единственным сегментом, который реально омолаживает рынок: средний возраст EV в Украине около 5 лет.

Если поставить перед электрокарами новый финансовый барьер, это будет означать очень простую вещь: часть покупателей снова останется со старыми бензиновыми или дизельными авто. А это уже вопрос не только экологии, но и безопасности.

Новые машины, в частности электромобили, чаще оснащены современными системами помощи водителю и имеют высокий уровень пассивной безопасности. То есть речь идет не просто о выборе типа силовой установки, а о том, какими будут украинские дороги через несколько лет.

Налог противоречит идее энергетической независимости

В 2026 году Украина все еще критически зависит от импортируемых нефтепродуктов. Каждый литр бензина или дизеля - это деньги, которые в конце концов уходят из экономики наружу. Электромобиль в этом смысле работает иначе: даже при всех проблемах энергосистемы он потребляет ресурс внутреннего производства.

Именно поэтому переход на электротягу - это не только транспортная или экологическая история, но и вопрос энергетической безопасности. Если государство одновременно говорит об уменьшении зависимости от импортного топлива и при этом хочет дополнительно облагать налогом переход на внутренний энергоресурс, это выглядит как противоречие в самой логике политики.

Батареи - не проблема, а еще и ресурс

Отдельно стоит упомянуть аргумент о будущей утилизации батарей. Его часто используют как эмоциональный контраргумент против электромобилей, но практика в Украине уже показывает другую картину.

Старые батарейные модули и ячейки давно получили вторую жизнь. Их используют в системах резервного питания, домашних накопителях, солнечных электростанциях, а также в технических решениях для военных нужд. Фактически рынок сам создал для этих компонентов новую экономику. И в этом смысле аккумулятор электромобиля нередко имеет более высокую остаточную полезность, чем многие традиционные узлы автомобиля с ДВС после завершения его жизненного цикла.

Принесет ли такой налог реальные деньги

Самое слабое место всей идеи - ее фискальная эффективность. Если электромобили занимают лишь около 3% украинского автопарка, то даже оптимистичный сценарий не даст большого прироста доходов Дорожного фонда.

Зато сопутствующих проблем будет больше. Такой налог надо администрировать, контролировать, объяснять, проверять, а это уже расходы. Кроме того, рынок электромобилей остается очень чувствительным к любым изменениям правил игры. Даже небольшая дополнительная нагрузка может уменьшить спрос, а следовательно и саму налоговую базу. Простыми словами: новый сбор рискует сам себя съесть.

Еще один важный момент - доверие. Покупатели электрокаров, операторы зарядных станций, сервисные компании и инвесторы принимали решение, исходя из одних условий. Если правила резко менять просто в процессе, это бьет не только по текущему спросу, но и по готовности вкладывать в рынок в дальнейшем.

Проблема не в электромобилях, а в самой модели финансирования дорог

Главный вопрос здесь даже шире, чем один конкретный налог. Украинская модель наполнения Дорожного фонда исторически была привязана к акцизам на топливо. Для своего времени это было логично. Но сейчас система уже не выглядит идеальной.

Топливо используют не только те, кто ездит по дорогам общего пользования. Значительные объемы дизеля потребляет спецтехника, сельскохозяйственные машины, генераторы. Часть этого топлива вообще не связана с дорожной нагрузкой, но фактически тоже участвует в наполнении фонда. Поэтому попытка просто добавить еще один специальный сбор для электромобилей не выглядит настоящей реформой. Это скорее точечное латание старой системы.

Более логичным выглядел бы комплексный подход: новая модель финансирования дорог, привязана к реальному пользованию инфраструктурой, экологические платежи по принципу "загрязнитель платит", качественный техосмотр и стабильные правила для всех участников рынка. В такой системе было бы меньше перекосов и больше предсказуемости.

Что это означает для рынка сейчас

На начало 2026 электромобили в Украине - это еще не массовое явление, а сегмент, который только набирает критический вес. Именно поэтому любое неосторожное решение здесь имеет больший эффект, чем может показаться на первый взгляд.

Дополнительный налог вряд ли радикально пополнит бюджет, зато вполне способен ударить по импорту, продажам, зарядной инфраструктуре, сервиса и смежных рынках, включая повторное использование батарей. А еще - затормозить обновление автопарка в стране, где это и без того происходит медленно.

В итоге дискуссия о "справедливом вкладе" владельцев EV может обернуться совсем не справедливым результатом для всего авторынка.