Граница без очередей: водители на легковых автомобилях смогут выбрать время пересечения

В Министерстве развития громад и территорий добавляют, что одновременно с этим планируется существенно обновить функционал для грузовиков и автобусов.

Однако ключевое нововведение видится в возможности онлайн-бронирования времени пересечения границы для водителей легковушек.

Когда ждать нововведения

Ожидается, что сервис для легкового транспорта массой до 3,5 т заработает уже в июне. Он будет доступен через приложение Дія, сайт и мобильное приложение еЧерги.

Здесь есть одна существенная деталь: в электронную очередь на выезд из Украины могут зарегистрироваться как граждане Украины, так и иностранцы.

Страховой полис "подтянут" к сервису

Параллельно система получит автоматическую проверку страхового полиса "Зеленая карта": достаточно ввести номер авто – и данные подтянутся самостоятельно.

Это должно существенно сократить время проверок и уменьшить количество ошибок.

Перевозчикам также обещано подспорье

Для коммерческого транспорта предусмотрен ряд изменений. В частности, интеграцию с таможенными документами Т1 и книжками МДП (TIR). Это позволит автоматически проверять их действие.

Также обновляется механизм приоритетного проезда – преимущество будут получать перевозчики со статусом авторизованного экономического оператора и отдельные категории грузов.

Автобусы с пассажирами будут иметь свой карт-бланш. Отдельные новации касаются автобусных перевозок: бронирование для транзитных маршрутов, повторная регистрация маятниковых рейсов и возможность замены транспортного средства без потери места в очереди.

"Сервис еЧерга – это пример того, как цифровые решения меняют подход к пересечению границы. Сегодня это уже не просто сервис записи, а инструмент, который делает логистику более предсказуемой. Наша задача – и в дальнейшем развивать систему, чтобы пересечение границы было максимально прозрачным, эффективным и удобным для пользователей, – отметил глава Минразвития Алексей Кулеба

Опыт есть и его развивают

Напомним, система еЧерга работает с 2022 года и уже доказала эффективность: за это время зафиксировано более 3 млн пересечений границы по онлайн-записи. Больше всего – в направлении Польши.

Новый этап развития в отношении легкового транспорта должен сделать пересечение границы еще более прогнозируемым, удобным и прозрачным. Теперь уже как для бизнеса, так и для обычных водителей.