Элитное такси до границы за 10 тысяч евро: как чиновник заповедника возил "туристов"

Все трое фигурантов уже признали свою вину, перечислили 1,8 миллиона гривен на нужды армии и ожидают приговора, который может достичь 9 лет за решеткой.

Как сообщает ДБР, досудебное расследование по этому делу уже завершено, а обвинительные акты направлены в суд. Схема заработала еще в мае 2026 года под руководством организаторов из-за рубежа, которые искали клиентов, в то время как задержанные выполняли исключительно роль перевозчиков.

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Схема заработка предусматривала авансовые платежи

Логистика у должностного лица Копыщанского природоохранного научно-исследовательского отделения Полесского природного заповедника было продумано до мелочей. Желающие уехать самостоятельно прибывали в Ровно, где оставляли половину суммы посреднику, после чего их забирали на частные автомобили.

Чтобы обойти полицейские и военные блокпосты, водители проложили хитрый маршрут через Ровенскую и Хмельницкую области. В дороге перевозчики постоянно сменяли друг друга за рулем, а конечной точкой маршрута была пограничная деревня на Житомирщине.

Уже на месте беглецам давали четкие инструкции для пешего перехода на территорию Беларуси. Однако 1 июня всю троицу "таксистов" задержали с поличным всего в двух километрах от государственной границы во время передачи наличных.