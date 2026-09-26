Укр
Ру

Элитное такси до границы за 10 тысяч евро: как чиновник заповедника возил "туристов"

В Ровенской области будут судить чиновника природного заповедника и двух его сообщников, которые за 10 тысяч евро с человека организовали автомобильный трансфер для военнообязанных к границе с Беларусью.
Чиновник заповедника переправлял желающих в Беларусь

ФОТО: ДБР|

Чиновник заповедника возил клиентов в Беларусь в обход блокпостов и имел дальние тайные маршруты

Валентин Ожго
logo26 сентября, 06:06
logo0
logo0 мин

Все трое фигурантов уже признали свою вину, перечислили 1,8 миллиона гривен на нужды армии и ожидают приговора, который может достичь 9 лет за решеткой.

Как сообщает ДБР, досудебное расследование по этому делу уже завершено, а обвинительные акты направлены в суд. Схема заработала еще в мае 2026 года под руководством организаторов из-за рубежа, которые искали клиентов, в то время как задержанные выполняли исключительно роль перевозчиков.

Топливо
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на 

Схема заработка предусматривала авансовые платежи

Логистика у должностного лица Копыщанского природоохранного научно-исследовательского отделения Полесского природного заповедника было продумано до мелочей. Желающие уехать самостоятельно прибывали в Ровно, где оставляли половину суммы посреднику, после чего их забирали на частные автомобили.

Чтобы обойти полицейские и военные блокпосты, водители проложили хитрый маршрут через Ровенскую и Хмельницкую области. В дороге перевозчики постоянно сменяли друг друга за рулем, а конечной точкой маршрута была пограничная деревня на Житомирщине.

Уже на месте беглецам давали четкие инструкции для пешего перехода на территорию Беларуси. Однако 1 июня всю троицу "таксистов" задержали с поличным всего в двух километрах от государственной границы во время передачи наличных.

#Законодательство #Граница #Мобилизация #Фото #Видео #Перевозки #Новости
Реклама