Элитный трансфер за 20 тысяч долларов: в Хмельницком накрыли организатора побега в Молдову

Как сообщает Хмельницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона, главным фигурантом дела, оказался 59-летний директор общества с ограниченной ответственностью.

Человек предлагал военнообязанным миновать официальные пункты пропуска и воспользоваться лесными тропами для перехода государственной границы.

Первый контакт с потенциальным клиентом прошел 23 октября во время личной встречи в областном центре. Тогда же организатор озвучил свой немалый прайс и впоследствии по телефону сбросил все необходимые инструкции по логистике.

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Финал этой истории наступил через несколько дней, когда 29 октября турист приехал в Хмельницкий с полной суммой наличных. Сразу после того, как доллары перекочевали в карман предпринимателя, его деятельность резко прекратили оперативники.

Последствия для бизнесмена

" Делко задержали с поличным, и сейчас ему уже сообщили о подозрении за организацию незаконной переправки лиц через границу, – отмечают представители Спецпрокуратуры в сфере обороны Западного региона.

Суд отправил руководителя компании под стражу, хотя и оставил ему возможность выйти под залог. Между тем, следователи Нацполиции и СБУ продолжают искать других участников этой прибыльной, но крайне рискованной схемы.

Процедура задержания фигуранта в статусе директора ООО. Фото: из материалов следствия

Рынок нелегальных услуг поражает ценами

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, аппетиты организаторов подобные трансферы существенно отличаются в зависимости от региона. Например, недавно в Киевской области задержали дельца, который просил 15 тысяч долларов за полное логистическое сопровождение в Румынию.

В то же время встречаются и более бюджетные предложения, обычно заканчивающиеся одинаково. Так, в Закарпатье местный житель продавал пешие маршруты в обход пунктов пропуска за 10 тысяч евро, а в Хмельнитчине гастролеры из Львовщины обещали довезти клиента до границы на авто всего за 5800 долларов.