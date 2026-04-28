Энтузиаст построил мини-копию раллийной Toyota GR Yaris с помощью 3D-принтера: фото, видео

Процесс создания автомобиля, который автор подробно описывал на своем YouTube-канале Garage Avenger, стал настоящим вызовом, отмечает Carscoops. Кузов миниатюрного ралли-кара состоит из 123 отдельных деталей, напечатанных на 3D-принтере. Все они были вручную склеены, отшлифованы и окрашены, чтобы точно воспроизвести агрессивный аэродинамический обвес настоящей машины категории Rally1.

Поскольку модель в масштабе 1:2 слишком мала для традиционных дверей, попасть в одноместный салон можно через съемную крышу. Автомобиль оснащен функциональной светодиодной оптикой и раздвижными окнами из плексигласа. Финальным штрихом стала официальная ливрея Toyota Gazoo Racing 2026, которую команда помогла нанести с помощью виниловой пленки.

Двигатель от мотоцикла и шасси кросс-карта

Под пластиковой оболочкой скрывается серьезная инженерная база. В основе лежит шасси кросс-карту, колесную базу которого пришлось удлинить на 580 мм для соблюдения правильных пропорций. Силовой установкой служит высокооборотный двигатель от мотоцикла мощностью около 120 л.с. (88 кВт).

Учитывая минимальный вес конструкции, такой агрегат обеспечивает впечатляющую динамику. Во время первых тестов автомобиль разогнался до 94 км/ч, однако расчетная максимальная скорость составляет 150 км/ч. Автор проекта отмечает, что управление такой машиной на большой скорости требует большой смелости, ведь кузов выполнен из печатного пластика.

Испытания в Альпах и признание звезд WRC

Поездка в Монако не была только статической выставкой. Мини-Yaris прошел испытания на реальных раллийных спецучастках во Французских Альпах, доказав свою выносливость. В сервисном парке необычный автомобиль привлек внимание босса команды Toyota Яри-Матти Латвалы и известного гонщика Оливера Сольберга.

