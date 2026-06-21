Эпатажный люкс из Латвии: ателье Dartz превратило минивэн Mercedes-Benz V-Class в золотой бронированный автомобиль

Как пишет Auto Motor und Sport, по информации от разработчиков, экстравагантный проект получил официальное название Pullman Shere Khan. Причиной для его создания стал индивидуальный заказ от одного из элитных отелей, руководство которого выразило желание перевозить своих VIP-гостей в максимально заметном и нестандартном транспортном средстве.

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Шоковый эффект и позолоченный кузов

В визуальном оформлении минивэна главную роль играет фирменный элемент латвийского ателье « – » — обилие золотого цвета. Передняя часть автомобиля претерпела кардинальные изменения и получила множество новых угловатых, острых кузовных элементов с агрессивными декоративными воздухозаборниками. Особенности экстерьера включают:

Специальный передний спойлер на крыше с дополнительными боковыми прожекторами, отсылающий к культовому шестиколесному монстру Mercedes-AMG G63 6x6;

Декоративные накладки у основания передних стоек, имитирующие брутальные наружные дверные петли армейского образца;

Огромная решетка радиатора, внутри которой установлена объемная трехмерная голова льва с интегрированными светодиодами;

Массивные черные боковые накладки кузова со специфическими вырезами под дверные ручки, форму которых визуально продолжает золотая отделка глухих задних окон.

Для тех клиентов, кто сочтет фигуру льва на капоте излишней, представители Dartz оставили возможность быстрого демонтажа детали. В линейке описаний указано, что эпатажную решетку можно легко заменить на более сдержанный вариант за несколько минут. Завершают экстравагантный образ роскошные многоспицевые колесные диски в классическом стиле суббренда Maybach.

Экзотическая натуральная кожа и интерьер с золотом

На этапе анонса латвийские тюнеры решили не публиковать официальные фотографии салона, ограничившись лишь рендерами кузова и текстовым описанием внутреннего пространства. Через окна автомобиля можно разглядеть двухцветные комфортабельные кресла с ромбовидной строчкой.

Компания обещает установить внутри оригинальные сиденья повышенного комфорта от моделей Maybach, а также создать ретро-атмосферу с помощью интеграции старого кинескопного телевизора в эксклюзивном деревянном корпусе и встроенного раритетного мобильного телефона.

Наиболее провокационной частью релиза стало заявление Dartz относительно материалов отделки интерьера. Представители компании категорически отвергли использование популярной сейчас искусственной экокожи, заявив о применении исключительно натуральных и очень экзотических материалов. Какие именно животные станут источником сырья для обивки Pullman Shere Khan, пока не разглашается. Весь интерьер также обещают щедро украсить деталями из настоящего чистого золота.

Пока этот роскошный минивэн существует исключительно в виде цифрового рендера. Компания Dartz пока держит в секрете точную дату официальной живой премьеры автомобиля, а также не называет окончательную стоимость проекта. Название отеля, заказавшего этот золотой шаттл, тоже не раскрывают, что оставляет интригу для будущих путешественников.