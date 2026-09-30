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Эпоха бумажных деклараций закончилась: как новый Таможенный кодекс ЕС изменит правила игры

Европейский Союз официально принял новый Таможенный кодекс, полностью отменяющий традиционные таможенные декларации и переводящий всю работу в единый Центр данных. Эти радикальные изменения вступят в силу уже с 21 сентября 2027 г., заставив импортеров и логистические компании полностью перестроить свои бизнес-процессы.
Новый Таможенный кодекс ЕС 2027: отмена деклараций и новые правила

ФОТО: сайт wuerzburg.ihk.de|

Сердцем реформы станет Центр таможенных данных ЕС, централизованная платформа для обмена данными между предприятиями и таможенными органами,

Валентин Ожго
logo30 сентября, 21:10
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Как сообщает издание Rzeczpospolita, соответствующий регламент Европарламента уже опубликован в Официальном журнале ЕС. Документ насчитывает 287 статей и кардинально отличается от предыдущей версии 2013, ведь вводит совершенно новые разделы об управлении кризисами и санкции.

Главная фишка реформы состоит в отказе от классического таможенного оформления. Вместо подачи бумажных или электронных деклараций в конкретный момент бизнес будет обязан непрерывно передавать информацию в единый Центр таможенных данных ЕС.

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" Теперь вся ответственность ложится исключительно на импортера. Именно он должен гарантировать, что товар отвечает всем экологическим нормам, правилам безопасности и ограничениям. Контроль перестает быть одноразовым событием на границе, а становится непрерывным процессом,– отмечает эксперт по таможенному праву Йоанна Порат

Серьезные испытания ждут и таможенных брокеров. Если агентство растаможивает груз для компании за пределами ЕС, оно автоматически получает статус импортера со всеми юридическими и финансовыми рисками.

Хотя полный переход на новую систему будет продолжаться до 2034 года, ключевые решения бизнеса придется принимать гораздо раньше. Чтобы получить статус доверенного предпринимателя и сохранить упрощенные процедуры, компаниям следует адаптировать свои системы учета уже сегодня.

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