Эпоха изменилась: чешская армия получила новейшие погрузчики Hyundai вместо 50-летних ветеранов

Как сообщает Командование сухопутных войск армии Чехии, торжественная передача новой техники состоялась на аэродроме базы 15-го инженерного полка в Бехине. Военные инженеры получили в свое распоряжение машины, которые значительно повысят эффективность выполнения специфических задач.

До этого времени главной рабочей силой чешских инженерных войск оставались фронтальные погрузчики KN-251. Эти гигантские двухосные машины были приняты на вооружение еще в далеком 1978 году.

Старая техника поражала своими габаритами: длина более 9 метров и вес почти 25 тонн вместе с ковшом. Двигатель Liaz M 637 выдавал 230 лошадиных сил, что позволяло опрокидывать до 200 кубометров грунта в час. Правда, в совеременных условий такие гиганты уже обуза – вызовы совсем другие, что показал опыт войны в Украине.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Читайте также Вместо парковочных мест дальнобойщикам предложили штрафы: свежее ноу-хау в Чехии

Современная замена от Hyundai

Теперь на смену ветеранам пришли южнокорейские Hyundai HL960A. Интересно, что под капотом этих погрузчиков работают надежные американские двигатели Cummins мощностью 225 лошадиных сил.

Изучив опыт Украины в использовании строительной техники в обустройстве оборонных позиций и ликвидации последствий в чрезвычайных ситуациях, чехи сделали ставку на фронтальный погрузчик Hyundai. Фото: Минобороны Чехии

Новая машина весит 19,2 тонны, а ее усилия отрыва достигает почти 16,7 тонны. Главная задача Hyundai остается неизменной: копание окопов, сооружение оборонных позиций, подготовка местности и помощь во время чрезвычайных ситуаций.