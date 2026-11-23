Как сообщает авторитетное издание Nikkei Asia, переломным стал именно 2026 год, когда компании из КНР захватили первенство на 14 новых рынках, среди которых оказались такие гиганты как Германия, Италия и Бразилия.

В то же время, консервативные японские марки все еще удерживают общее преимущество в 54 государствах, преимущественно в Африке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

Общая картина расстановки сил выглядит достаточно контрастно. Японцы имеют более 50 процентов рынка в 16 странах, в то время как китайские бренды стали абсолютными лидерами по общей доле в 19 государствах.

Битва за Европу и Азию

Настоящее землетрясение происходит на европейском континенте. По данным аналитиков Dataforce, в третьем квартале 2026 года китайские гиганты BYD, Chery и Zeekr впервые за целый квартал опередили японцев в Европе, откусив 12,7% продаж против 11,9% у конкурентов.

Не менее драматическая ситуация разворачивается в Юго-Восточной Азии, десятилетиями считавшейся домашним регионом для японского автопрома. К примеру, в Таиланде доля японских марок упала сразу на 8 пунктов до 56 процентов, а китайское присутствие взлетело до 32 процентов, сократив пропасть между конкурентами почти на 20 пунктов всего за один год.

Где японцы держат оборону

Несмотря на глобальное наступление конкурентов, японские автопроизводители сохраняют железобетонные позиции на двух ключевых рынках – в США и Индии. Американские водители активно раскупают японские гибриды, что позволило нарастить долю до 32 процентов, а на индийском рынке этот показатель вообще достигает 44 процентов.

Главным козырем китайцев остается агрессивная экспансия в сегменте электромобилей и плагин-гибридов. Чтобы обойти жесткие европейские пошлины они массово локализуют производство: BYD строит завод в Венгрии, Chery готовит конвейер в Барселоне, а Leapmotor объединил усилия со Stellantis в Сарагосе.

" Такие радикальные изменения больно отражаются на традиционных игроках. Падение продаж новых машин неизбежно приводит к простою заводов, снижению рентабельности и потере миллиардных доходов от автокредитования и продаж запчастей, – отмечают эксперты рынка.

Что было известно раньше?

Напомним, ранее мы писали, что экспансия азиатских новинок в Европе бьет рекорды, а кроссовер Jaecoo 7 от концерна Chery дважды в год возглавлял рейтинги продаж в Великобритании.

В то же время, глобальные изменения влияют на капитализацию лидеров: в свежем рейтинге самых дорогих брендов Toyota потеряла 20 процентов стоимости, хотя и осталась самой дорогой автомобильной маркой мира.

И вот свежие данные: Китай экспортировал 9,27 миллионов автомобилей в первые 10 месяцев 2026 года, согласно Ассоциации китайских производителей автомобилей. Экспорт NEV составил 4,61 миллиона единиц, что на 130 процентов увеличилось из года в год