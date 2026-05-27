Эпохальный провал или опережение времени: за что критикуют первый электромобиль Ferrari за 640 000 долларов

Однако главным фактором шока фанатов стала невероятная стоимость Luce, которая на европейском рынке стартует от 550 000 евро, что по текущему обменному курсу равно около 640 000 долларов США. За эти деньги покупатели ожидали бескомпромиссный трековый гиперкар, а получили пятиместный семейный автомобиль премиум-класса, разработанный при участии бывшего шеф-дизайнера Apple Джони Айва.

Сравнение итальянского эксклюзива с массовым рынком

Особенно остро дискуссия разворачивается при детальном анализе сухих паспортных данных и сравнении итальянской новинки с гораздо более дешевыми массовыми электромобилями американского и китайского производства. Современная индустрия электромобилей развивается настолько стремительно, что чисто по сухим цифрам бренд из Маранелло уже не имеет прежнего тотального преимущества.

Если сравнить Luce с популярным седаном Tesla Model 3 Performance Tesla Model 3 Performance, который стоит около 55 000 долларов США, то оказывается следующее: американская модель ускоряется от нуля до 100 км/ч за 2,9 секунды, тогда как эксклюзивный Ferrari Luce может справиться с этим за 2,5 секунды. Разница в полсекунды стоит покупателю дополнительных нескольких сотен тысяч долларов.

Заявленная автономность итальянского электрокара с аккумулятором емкостью 122 кВт-ч составляет около 450 километров в реальных условиях. В то же время значительно более легкая Tesla Model 3 на одном заряде уверенно преодолевает 500 километров. Несмотря на это, силовая установка Ferrari Luce, состоящая из четырех независимых электродвигателей, суммарно выдает 1050 лошадиных сил против 510 сил в Model 3 Performacne.

Китайский вызов: почему Xiaomi оказалась быстрее и мощнее?

Еще более поразительным и болезненным для итальянских инженеров является сравнение с новейшим китайским трековым монстром Xiaomi SU7 Ultra. При официальной розничной цене на уровне 77 000 долларов США, этот высокотехнологичный продукт из КНР полностью превосходит итальянский лифтбек по ключевым параметрам:

SU7 Ultra благодаря особой трехмоторной компоновке разгоняется от 0 до 100 км/ч за невероятные 1,98 секунды, оставляя итальянскую новинку позади. Кроме того, седан Xiaomi способен проехать на одном полном заряде до 630 километров. В то же время общая пиковая мощность силовой установки китайского флагмана составляет колоссальные 1526 лошадиных сил, что почти на треть больше потенциала Luce.

С точки зрения чистой математики и потребительского прагматизма ситуация выглядит абсурдной, ведь за цену всего одного экземпляра итальянского электромобиля покупатель может приобрести почти десять топовых спортивных седанов китайского производства.

Идентичность против массмаркета: кто победит?

Безусловно, в Маранелло традиционно продают не просто сухие технические характеристики, а уникальный статус, историческое наследие, дорогие материалы отделки салона и бренд. Однако в эпоху электрификации, когда все машины получили линейный и мгновенный отклик на педаль газа, удерживать статус эксклюзивного лидера за такую сумму становится все труднее.