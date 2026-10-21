Эра дешевых китайских авто подходит к концу: почему цены в Европе резко пошли вверх

Как свидетельствуют свежие данные европейской ассоциации ACEA, только за первую половину текущего года средняя цена ввезенной из КНР легковушки выросла с 13 300 до 14 900 евро. Пока такие модели, как кроссоверы MG ZS или Omoda 5, все еще привлекают покупателей адекватным прайсом, однако общая рыночная тенденция начинает стремительно меняться.

Теория агрессивного маркетинга здесь работает классически. Такие гиганты как BYD, Chery и Omoda используют сниженные цены исключительно для того, чтобы молниеносно расширить продажи и закрепиться в ЕС. Они планируют пройти путь корейских Hyundai и Kia не за двадцать лет, а всего за два-три. И этот момент настал.

Получив стабильную долю рынка, которая уже сейчас достигает 9 процентов всех продаж в Европе, китайские бренды неизбежно перепишут ценники. Во-первых, инвесторы хотят видеть реальную прибыль, а во-вторых, бесконечно продавать машины на уровне безубыточности просто невозможно.

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Почему статистика показывает удорожание

Впрочем, эксперты успокаивают: резкий скачок средней стоимости на 11,6 процента не означает, что дилеры просто переписали прайсы на старые модели. Главная причина состоит в изменении самой структуры импорта.

Если раньше китайцы везли в Европу преимущественно простые и дешевые машины с базовыми двигателями внутреннего сгорания, то сейчас акцент сместился на современные электромобили всех сегментов и плагин-гибриды.

Кроме того, на рынок активно выходят премиальные бренды из Поднебесной, планирующие конкурировать не только с Volkswagen или Toyota, но и отбирать клиентов у BMW, Mercedes и даже Rolls-Royce.

Европа как спасательный круг

Несмотря на постепенный рост цен, отказываться от европейского рынка компании из КНР точно не собираются. Только за первое полугодие 2026 года они завезли на Старый континент более 708 тысяч автомобилей, что почти на 53 процента больше прошлогодних показателей.