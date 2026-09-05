Эра роботокси близко: в США готовят единые правила для авто без руля и педалей

Как пишет издание Road & Track, американское ведомство наконец-то взялось за наведение порядка в сфере автономного транспорта. Главная проблема современных законов состоит в том, что они писались под живого человека за рулем, поэтому появление на улицах шаттлов без водительского места вызывает юридический ступор у полиции и страховщиков.

Для украинских водителей эти заокеанские инициативы пока не изменяют правила игры на наших дорогах. Однако именно американский рынок диктует тренды для мирового автопрома. Если США создадут понятный стандарт для беспилотников, производители начнут массово выпускать такие машины, и через несколько лет эта волна неизбежно докатится до Европы и Украины.

Что изменится для роботакси

Сейчас компаниям приходится выпрашивать специальные разрешения, чтобы выпустить на улицу авто без привычных органов управления. К примеру, компания Zoox уже получила исключение из восьми стандартов безопасности для своего роботакси.

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Новая стратегия предлагает упразднить абсурдные требования для автономных машин. Зачем требовать наличие дворников на лобовом стекле, если в автомобиле вообще нет лобового стекла, а пассажиры сидят лицом друг к другу?

Кроме того, чиновники планируют создать "интероперабельные коридоры". Это означает, что дорожная инфраструктура сможет обмениваться данными с автопилотами, предупреждая их о перекрытии полос или ремонтных работах.

Пока документ носит рамочный характер и изобилует словами "разрабатываем" и "исследуем", но направление движения уже определено четко– эра классических водителей постепенно уходит в прошлое.