Эра сенсоров заканчивается: почему автопроизводители массово возвращают физические кнопки в салоны

Как сообщает издание The Independent, китайские регуляторы утвердили жесткие требования по наличию механических элементов управления для 19 критически важных систем. Под запрет исключительно сенсорного доступа попали наиболее важные и часто задействованные атрибуты.

Новые стандарты даже четко регламентируют размер переключателей – они должны быть не менее 10 на 10 миллиметров. Кроме того, власти требуют устанавливать понятные механические ручки для открывания дверей вместо скрытых электронных замков, которые могут заблокироваться во время аварии.

Китай возвращает кнопки в автомобиле: какие 4 функции возрождены

Автопроизводителей заставят вернуть физические кнопки для важных функций автомобиля. Новые правила Китая могут повлиять и на модели, продаваемые в Европе, в частности в Украине.

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Производители автомобилей годами переводили управление основными функциями на сенсорные дисплеи, стремясь сделать салоны более современными и минималистичными. Однако такая тенденция вызывала все большую критику со стороны водителей. Теперь Китай готовит новые требования, которые должны вернуть физические элементы вождения к автомобилям.

Изменения будут касаться четырех важных функций, а также отдельных технологий трансформации салона. Новые требования могут повлиять на стратегию европейских автопроизводителей, продающих свои модели на китайском рынке.

Согласно описанию запланированных китайских требований водители должны иметь возможность управлять важными системами без необходимости искать нужные команды в меню мультимедийного дисплея.

Речь идет о четырех функциях:

Стеклоочистители – управление дворниками должно быть доступно с помощью физического органа управления.

Наружное освещение – Основные функции управления светом не должны зависеть только от сенсорного меню.

Размораживание стекла – водитель должен иметь возможность быстро активировать соответствующую функцию.

Предотвращение запотевания окон – доступ к системе должен быть прост и не требовать поиска нужного пункта на экране.

Такой подход должен уменьшить время, в течение которого водитель отвлекается от дороги. Особенно важно это во время дождя, ночью или при резких изменениях температуры, когда быстрый доступ к нужной функции может иметь решающее значение.

Volkswagen признал ошибки: кнопки возвращаются

Одним из самых показательных примеров перехода к сенсорному управлению стал Volkswagen. У Golf восьмого поколения немецкий производитель существенно сократил количество традиционных кнопок, а подобные решения появились и в электромобилях семейства ID.

Особое недовольство водителей вызвали сенсорные поверхности на руле и элементы управления климатической системой. В ранних версиях Golf VIII сенсорные полосы под центральным дисплеем не имели подсветки, поэтому пользоваться ими в темноте было неудобно.

Согласитесь, с экранизацией панели производители автомобилей зашли слишком далеко, и такие действия на сенсорах во время движения еще опаснее мобильных телефонов, которые запрещены в использовании. Фото: Volkswagen

После критики Volkswagen стал пересматривать свои решения. При модернизации Golf производитель повернул физические кнопки на руль и усовершенствовал управление мультимедийной системой. Руководство бренда также признало необходимость сделать органы управления более простыми и удобными.

" Компания ошиблась в попытках превратить электромобили в космические корабли. Мы думали, что клиент хочет звездолет, но сейчас даже китайцы возвращаются к кнопкам, – откровенно заявил главный специалист по качеству Volkswagen Андреас Крепп.

Подобная тенденция актуальна и для других моделей концерна Volkswagen Group, в частности автомобилей Škoda.

Компания Škoda нашла компромисс между кнопками и дисплеями

В отличие от производителей, перенесших практически все настройки на сенсорные экраны, Škoda сохранила физические элементы управления в новых моделях Superb и Kodiaq.

Они оснащены поворотными регуляторами Smart Dials, которые позволяют изменять температуру и настраивать другие функции в зависимости от выбранного режима. Встроенные дисплеи отображают текущие параметры.

Это позволяет совмещать современный цифровой интерфейс с традиционным управлением. Водителю не нужно каждый раз открывать меню мультимедийной системы, чтобы изменить температуру в салоне.

" В будущем часть рутины займет на себя идеально настроенное голосовое управление. Однако для быстрых действий, когда водителю нужно мгновенно включить обдув лобового стекла или подогрев сиденья, обычная кнопка остается самым безопасным решением, – отмечает генеральный директор Skoda Клаус Зеллмер.

Именно такой подход может стать одним из направлений развития автомобильных интерьеров в ближайшие годы.

В Китае пошли еще дальше

Новые требования не ограничиваются возвратом кнопок. Китайские власти также планируют усилить правила по оборудованию, которое может влиять на безопасность во время движения.

В частности, речь идет о сидениях с режимом "невесомости", которые разлагаются почти в горизонтальное положение. Такие функции должны быть недоступны водителю при управлении автомобилем.

Ограничения могут коснуться и поворотных сидений и конструкций, позволяющих превращать салон в спальное место.

Отдельное внимание будет уделено сложным и гибким дисплеям. Большие экраны и проекционные системы отображения информации должны удовлетворять установленным требованиям безопасности.

Кроме того, для автомобилей с новыми конструктивными решениями предусматривают более строгие испытания на надежность, в том числе при экстремальных температурах.

Коснутся ли новые правила автомобилей в Украине

Китай является одним из крупнейших автомобильных рынков мира, поэтому его требования могут оказывать влияние на решения международных производителей. На самом деле Поднебесная сегодня в статусе законодателя автомобильной моды, у нее уже признанная собственная конструкторская школа.

" Сегодня на китайском рынке работают Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz и другие европейские бренды, а китайские BYD, MG и Chery активно расширяют присутствие в Европе. Разрабатывать отдельные интерьеры для каждого рынка недешево. Поэтому производители могут решить унифицировать органы управления для китайских и европейских версий своих моделей, – отмечают эксперты Авто24

В таком случае возврат физических кнопок может затронуть и автомобили, которые впоследствии появятся в Украине. В то же время, автоматически распространять китайские требования на все продающиеся на европейском рынке автомобили нельзя: это будет зависеть от решений производителей и местных норм.

Когда заработают новые правила

По приведенным данным, китайские требования предусматривают поэтапное внедрение:

С 1 января 2027 года – новые правила должны применяться при утверждении новых моделей или новых типов автомобилей.

С 1 июля 2027 года – после завершения переходного периода – требования должны распространиться и на ранее утвержденные модели, продолжающие производить и продавать.

Для выполнения требований производителям придется адаптировать салоны и органы управления. Иначе автомобили могут упустить возможность продаваться на китайском рынке в соответствии с новыми правилами.

Эпоха сплошных сенсорных экранов подходит к концу

Долгое время автопроизводители соперничали в том, кто предложит больший дисплей и меньше физических кнопок. Однако опыт эксплуатации таких автомобилей показал, что минималистичный интерьер не всегда означает более удобное управление.

Возврат отдельных кнопок не означает отказа от цифровых технологий. Скорее всего, производители будут искать баланс: сенсорные экраны останутся для мультимедиа, навигации и расширенных настроек, а функции, которыми нужно пользоваться быстро, получат отдельные физические органы управления.

Для водителей это может стать одним из самых заметных изменений в салонах автомобилей в ближайшие годы.