Эра таксистов проходит: Toyota и Waymo выводят на дороги полностью беспилотные кроссоверы bZ4X

Компания Toyota раскрыла амбициозные планы по сбору инновационных машин на заводе Такаока в префектуре Айти. Весь процесс от сварки базового кузова до интеграции сложного оборудования и радаров будет проходить под одной крышей.

Для проекта выбрали электрический кроссовер Toyota bZ4X, который существенно доработали для комфорта пассажиров. Автомобиль получил увеличенное пространство для ног задних пассажиров, автоматические двери, электропривод багажника и контурное освещение салона, чтобы посадка и высадка были максимально удобны.

Первоначально инновационные машины с автопилотом четвертого уровня выедут на улицы японских городов. Затем географию сервиса расширят на Великобританию и другие страны, где уже работают технологии американского партнера.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Toyota bZ4x

Безопасность превыше всего

Разработчики утверждают, что их система способна кардинально снизить аварийность по дорогам. "В тех районах, где мы уже работаем, наша технология оказалась в 20 раз безопаснее живых водителей, если говорить о серьезных ДТП",– подчеркнул согенеральный директор Waymo Дмитрий Долгов.

Японцы со своей стороны делают ставку на массовость. Исполнительный вице-президент Toyota Хироки Накадзима отметил, что технологии безопасности дают наибольший эффект только тогда, когда становятся доступными для широкой общественности.

Глобальный тренд на беспилотники