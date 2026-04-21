Универсалов Mercedes-Benz больше не будет: дизайнер бренда назвал причину отказа от кузова Estate

Руководитель отдела внешнего дизайна штутгартского бренда Роберт Лешник рассказал в интервью Autocar, что покупатели на ключевых мировых рынках больше не проявляют интереса к моделям с “длинной крышей”.

Читайте также: Дебютировал Mercedes-Benz C-Class с запасом хода более 760 километров

Глобальный кризис спроса: США, Китай и Европа

По словам Лешника, ситуация с универсалами выглядит мрачной во всех стратегических регионах. В Соединенных Штатах этот формат фактически вытеснен внедорожниками – попытка вывести на рынок стильный CLS Shooting Brake оказалась коммерчески неудачной. Китайские потребители вообще не понимают философию универсалов, отдавая предпочтение классическим седанам или большим SUV. Европа остается единственным пристанищем для таких моделей, однако и здесь возникают экономические препятствия.

“У нас есть три региона. Никто их не покупает в Америке; мы попробовали версию CLS shooting brake, и никто ее не купил. Китайцы их не понимают и не покупают. Остается Европа, и если вы посмотрите на E-Class, он достаточно дорогой – то кто на самом деле может купить такую машину в Европе?”, – отметил он.

Поскольку разработка современного электромобиля требует огромных инвестиций, выпуск нишевого продукта для одного региона становится финансово нецелесообразным. Высокая стоимость премиальных моделей, таких как E-Class Estate, дополнительно сужает круг потенциальных покупателей, делая будущее электрического C-Class в версии универсал крайне сомнительным.

Внедорожники вместо практичных седанов

Тенденция к отказу от универсалов напрямую связана с бумом кроссоверов. Руководство Mercedes-Benz предпочитает сосредоточить ресурсы на развитии модели GLC, которая пользуется стабильно высоким спросом во всем мире. Если электрический C-Class шестого поколения выйдет только в кузове седан, это станет историческим прецедентом для модельной линейки, которая предлагала версию Estate непрерывно с середины 1990-х годов.

Сейчас в линейке бренда остаются обновленный CLA Shooting Brake, а также бензиновые версии C-Class и E-Class. Однако специалисты предполагают, что в будущем компания может пойти путем объединения моделей, как это уже произошло с купе и кабриолетами серии CLE. Это позволит сохранить присутствие в сегменте, значительно сократив расходы на производство различных типов кузовов.

Также интересно: В Украине продают идеальный Mercedes-Benz W124 с пробегом 126 тысяч километров

Пока Mercedes-Benz колеблется, конкуренты из BMW демонстрируют другой подход, намекая на возможный выход электрического i3 Touring. Тем не менее объемы продаж остаются решающим фактором. Для большинства водителей современные поднятые вездеходы и кроссоверы предлагают такой же уровень универсальности, как и классические модели с длинной крышей.