Эра универсалов мощностью почти 2000 "лошадей" может наступить: Denza готовит экстремальный Z9 GT

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Прототип мощной версии Denza Z9 GT
Denza Z9 GT и без того относится к самым мощным универсалам на рынке. В текущей версии модель оснащена трехмоторной силовой установкой, развивающая около 850 кВт (1155 л.с.) и 1210 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,7 секунды. Однако новый прототип, который заметили в Европе, может стать более экстремальным, пишет Carscoops.
Новый Denza Z9 GT получил гоночную аэродинамику
На закамуфлированном автомобиле заметна полностью переделанная передняя часть. Центральное место занимает большой V-образный воздухозаборник, дополненный каналами для направления воздуха к вертикальным аэродинамическим элементам. Нижняя часть бампера получила выраженный сплиттер с вертикальными элементами по краям.
За передними колесами появились большие аэродинамические ребра, а пороги стали более массивными и имеют выраженную вертикальную опору. Задняя часть прототипа существенно отличается от стандартного Z9 GT. Инженеры установили большое антикрыло, дополненное меньшим спойлером, увеличенный диффузор и вертикальные воздушные каналы в углах кузова.
Автомобиль получил также расширенные колесные арки, легкосплавные диски и высокопроизводительную тормозную систему. При этом салон прототипа, судя по опубликованным снимкам, претерпел серьезные изменения. Задний ряд сидений убрали, а на его месте установили каркас безопасности. Это может свидетельствовать об ориентации автомобиля на использование на треке.
Ориентиром может стать Denza Z Special Edition
- Точные характеристики прототипа пока не раскрываются. В то же время его внешность имеет много общего с будущим Denza Z Special Edition. Для этой модели компания заявляет систему терморегуляции аккумулятора, рассчитанную на трековое использование и силовую установку суммарной мощностью более 1470 кВт (1998 л.с.).
- Заявленный разгон от 0 до 100 км/ч должен длиться менее 1,7 секунды. Пока неизвестно, получит ли такую же силовую установку хардкорный Z9 GT. Впрочем, даже использование менее мощной системы от других версий Denza Z сделало бы универсал очень быстрым.
- Если новый прототип Z9 GT получит подобные технологии, он может стать одним из самых экстремальных серийных универсалов в мире. В то же время, Denza пока не раскрыла ни название будущей версии, ни ее технические характеристики и сроки выхода на рынок.