Эра универсалов мощностью почти 2000 "лошадей" может наступить: Denza готовит экстремальный Z9 GT

Denza Z9 GT и без того относится к самым мощным универсалам на рынке. В текущей версии модель оснащена трехмоторной силовой установкой, развивающая около 850 кВт (1155 л.с.) и 1210 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,7 секунды. Однако новый прототип, который заметили в Европе, может стать более экстремальным, пишет Carscoops.

Новый Denza Z9 GT получил гоночную аэродинамику

На закамуфлированном автомобиле заметна полностью переделанная передняя часть. Центральное место занимает большой V-образный воздухозаборник, дополненный каналами для направления воздуха к вертикальным аэродинамическим элементам. Нижняя часть бампера получила выраженный сплиттер с вертикальными элементами по краям.

За передними колесами появились большие аэродинамические ребра, а пороги стали более массивными и имеют выраженную вертикальную опору. Задняя часть прототипа существенно отличается от стандартного Z9 GT. Инженеры установили большое антикрыло, дополненное меньшим спойлером, увеличенный диффузор и вертикальные воздушные каналы в углах кузова.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Автомобиль получил также расширенные колесные арки, легкосплавные диски и высокопроизводительную тормозную систему. При этом салон прототипа, судя по опубликованным снимкам, претерпел серьезные изменения. Задний ряд сидений убрали, а на его месте установили каркас безопасности. Это может свидетельствовать об ориентации автомобиля на использование на треке.

Ориентиром может стать Denza Z Special Edition