Эрлинг Холанд собрал автопарк стоимостью 12 миллионов долларов: от Mercedes-AMG One до Ford F-150 Shelby

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд – не только один из лучших футболистов мира, но и большой ценитель эксклюзивных автомобилей. В его гараже – суперкары Ferrari, Lamborghini и Mercedes-AMG, а также роскошные кроссоверы и мощный американский пикап. Об этом пишет focus.ua.

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Коллекция суперкаров

Общая стоимость автомобилей Эрлинга Холанда оценивается примерно в 12 миллионов долларов.

Самым дорогим автомобилем в коллекции является Mercedes-AMG One стоимостью около 2,72 млн долларов. Это один из 275 выпущенных гиперкаров, оснащенный гибридной силовой установкой мощностью 1063 л.с., созданной на основе технологий болида Формулы-1. Максимальная скорость автомобиля превышает 350 км/ч.

Особое место в гараже футболиста занимают и модели Ferrari. Голанд владеет кабриолетом Ferrari Monza SP2 мощностью 810 к.с., лимитированным Ferrari 812 Competizione Aperta мощностью 830 к.с., а также новым Ferrari 12Cilindri, оснащенным атмосферным двигателем V12 мощностью 820 к.с.

Коллекцию также дополняют Lamborghini Aventador SVJ, Lamborghini Huracan Sterrato и Porsche 911 GT3.

Внедорожники для повседневных поездок

Для повседневного использования футболист чаще всего выбирает Rolls-Royce Cullinan, стоимость которого составляет около 500 тысяч долларов.

Также в его гараже находится один из самых быстрых серийных кроссоверов – Aston Martin DBX707, способный разгоняться до 310 км/ч.

Во время пребывания в США Голанд пользуется доработанным Ford F-150 Shelby Super Snake. Пикап оснащен компрессорным двигателем V8 мощностью 810 л.с., а его стоимость превышает 200 тысяч долларов.

Редкие экземпляры

Среди самых эксклюзивных автомобилей норвежца также есть Mercedes-Maybach S-Class Virgil Abloh Edition. Таких автомобилей выпустили всего 150 экземпляров.

Кроме того, в ближайшее время коллекция Голанда должна пополниться новым Bugatti Tourbillon. Таким же, который фигурировал в истории с женой Владимира Зеленского. Гиперкар мощностью 1800 л.с. футболист заказал примерно за 5 миллионов евро.

Все автомобили хранятся в гараже поместья футболиста в английском графстве Чешир, стоимость которого оценивается в 8,2 млн долларов.