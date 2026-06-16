Эволюция флагманских V8: представлены обновленные суперкроссоверы Mercedes-AMG GLE 63 S и GLS 63

Обе новинки сочетают в себе бескомпромиссную мощность спортивных моделей с высоким уровнем повседневной практичности. Производство двигателей традиционно сосредоточено на заводе Mercedes-AMG в Аффальтербахе и основано на классическом принципе "Один мастер – один двигатель".

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Новая архитектура двигателя M177 EVO: готовность к будущему

Основой обеих флагманских моделей стал глубоко переработанный 4,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом, получивший индекс M177 EVO. По словам председателя правления Mercedes-AMG Михаэля Шибе, эта модернизация позволит сохранить легендарные двигатели V8 в линейке бренда в долгосрочной перспективе. Главные технические нововведения в конструкции мотора:

Установка "плоского" коленчатого вала, что существенно уменьшило массу вращающихся деталей и улучшило отклик на педаль газа;

Полностью измененные распределительные валы впускного тракта и оптимизированная геометрия впускных и выпускных каналов;

Усовершенствованная система непосредственного впрыска топлива, модернизированные компрессорные колеса и новые корпуса турбокомпрессоров;

Современная выхлопная система с интегрированными сажевыми фильтрами, которые теперь устанавливаются в стандартной комплектации для всех мировых рынков.

Мощность обновленного двигателя составляет 612 л.с., а максимальный крутящий момент в 850 Нм доступен в широком диапазоне от 2500 до 4500 об/мин. Двигатель работает в паре с интегрированным стартер-генератором второго поколения и дополнительной 48-вольтовой электрической системой "мягкого" гибрида.

Электродвигатель кратковременно добавляет еще 23 л.с. и 205 Нм крутящего момента на низких оборотах, обеспечивая мгновенный старт, рекуперацию энергии и незаметный запуск ДВС. Разгон от 0 до 100 км/ч у модели GLE 63 S 4MATIC+ занимает 3,9 секунды, а более массивный трехрядный GLS 63 4MATIC+ достигает первой "сотни" за 4,2 секунды. Максимальная скорость обоих автомобилей ограничена электроникой на отметке 280 км/ч.

Передовые технологии шасси и полный привод

Внедорожники оснащены фирменной пневматической подвеской AMG RIDE CONTROL+ с адаптивной бесступенчатой регулировкой жесткости амортизаторов, которая автоматически поддерживает клиренс независимо от нагрузки. На скорости свыше 120 км/ч или в спортивных режимах кузов автоматически опускается на 10 мм для снижения аэродинамического сопротивления. В свою очередь, в специальном внедорожном режиме Trail дорожный просвет можно принудительно увеличить на 55 мм для преодоления сложных участков.

За идеальную управляемость в поворотах отвечает система активной стабилизации поперечной устойчивости (AMG ACTIVE RIDE CONTROL). Электромеханические стабилизаторы на обеих осях анализируют состояние дороги до 1000 раз в секунду, мгновенно компенсируя крены кузова. Мощность распределяется через полностью переменный полный привод AMG Performance 4MATIC+ со специально усиленными приводными валами.

На задней оси установлен электронно-управляемый дифференциал повышенного трения. Он оптимально перенаправляет крутящий момент на колесо с лучшим сцеплением, устраняя пробуксовку внутреннего колеса без задействования тормозных механизмов, что обеспечивает максимальную стабильность на снегу или во время динамических маневров.

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Обновленный дизайн и эксклюзивная программа MANUFAKTUR

Визуально обновленные модели отличаются полностью переработанной передней частью с большой радиаторной решеткой AMG, увеличенными воздухозаборниками для эффективного охлаждения двигателя и оригинальным светодиодным рисунком фар. Сзади установлен диффузор и два сдвоенных патрубка новой спортивной выхлопной системы AMG Performance с регулируемыми клапанами громкости. Для GLE доступны колесные диски размером до 22 дюймов, а для GLS – до 23 дюймов.

Салон кроссоверов получил премиальную отделку эксклюзивной кожей Nappa (доступна в красном, бежевом, коричневом и черном цветах) и руль последнего поколения с фирменными круглыми переключателями режимов движения. Мультимедийная система перешла на новую операционную систему MB.OS, которая выводит специфические телеметрические данные (G-силы, распределение момента, температуру двигателя) на дисплей.

Для самых взыскательных клиентов бренд расширил программу индивидуализации MANUFAKTUR. Она включает уникальные оттенки кузова, эксклюзивные варианты кожаного салона цвета синей яхты или карминового дерева, а также дополнительный пакет темного декора AMG Night Package II.