Как сообщают представители перевозчика Friendly Logistic и производителя, негабаритный груз направлялся из Закарпатья в Семеновскую громаду Бердичевского района.

Каждая деталь ветрогенератора серии WTU имеет длину 74 метра и весит около 25 тонн.

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Для безопасной транспортировки таких гигантов взяли 4-осные полуприцепы Goldhofer с раздвижной рамой и управляемыми колесами, что позволило автопоездам вписываться в самые сложные повороты.

Логистика сложна, но справились. Теперь начат монтаж – не менее сложная операция. Фото: Friendly Logistic

Тащили этих великанов настоящие флагманы коммерческого транспорта. Основную нагрузку взял на себя четырехосный седельный тягач Volvo FH16 формата 8x4, оснащенный топовым двигателем на 750 лошадиных сил. Автомобиль, хотя и не новый, 2014 года выпуска, с работой справился не хуже младших по возрасту тягачей.

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Вместе с ним на объекте работали 11-летняя Scania R580 и свежий MAN TGX 41.640 2023 выпуска, силовые установки которых выдают 580 и 640 лошадиных сил соответственно.

" Особенно приятно быть частью проектов, где украинское производство и украинский профессионализм работают вместе, – отмечают в компании, подчеркивая отечественное происхождение ветровых установок.

В нынешние выходные на площадке приступили к монтажу оборудования на высоте почти полторы сотни метров. Операция оказалась не менее сложной задачей, для которой привлекли уникальный самоходный кран Liebherr LG 1750 SX. Эта восьмиосная машина сочетает мобильность автомобильного шасси с феноменальной грузоподъемностью до 750 тонн.

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Благодаря системе широких решетчатых секций стрелы кран обеспечивает идеальную стабильность при подъеме сверхтяжелых гондол и длиннющих лопастей, сводя риски к нулю. Такая техника позволяет быстро перемещаться между объектами без потери эффективности.