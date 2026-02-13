Готовятся новые штрафы для таксистов: 8500 гривен за "подбор" пассажира с обочины

Министерство развития общин и территорий Украины обнародовало проект закона о внесении изменений в кодекс Украины об административных правонарушениях в части перевозок пассажиров на такси и легковыми авто на заказ.

Разработанный украинскими государственными деятелями документ предусматривает усиление контроля и установление новых оснований для административной ответственности как для перевозчиков, так и для цифровых платформ.

Штрафы вводятся за действия, которые сейчас являются вполне законными. Когда этот проект примут, таксистов будут штрафовать даже за традиционный “подбор” пассажира с обочины. Это будет классифицироваться как “выполнение автомобильным самозанятым перевозчиком перевозки пассажира легковым автомобилем по заказу, полученное не через платформу”.

За что будут штрафовать

Законопроект предлагает установить ответственность за:

выполнение платных перевозок пассажиров без официальной регистрации (17 000 гривен);

выполнение перевозок по заказу, полученные не через цифровую платформу (8 500 гривен);

использование цифровых платформ, информация о которых отсутствует в государственных информационных системах (8500 гривен);

осуществление перевозок без пройденного техосмотра и установленного и активированного таксометра (8 500 гривен);

нарушение других правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта (850 грн).

Что это означает для рынка

Инициатива направлена на:

детенизацию рынка такси;

легализацию деятельности водителей с целью налогообложения;

введение усиленного государственного контроля за цифровыми платформами.

Фактически речь идет о формировании новой модели регулирования, где все участники рынка - водители, перевозчики и онлайн-платформы - должны быть интегрированы в государственные реестры и работать только в рамках официального правового поля.

Потенциальные последствия

Если закон будет принят:

часть перевозчиков может покинуть рынок;

цифровые платформы будут обязаны пройти процедуру государственной идентификации;

возрастет административная нагрузка на самозанятых водителей;

неизбежный рост стоимости поездок из-за повышения расходов на легализацию деятельности и оплату возможных штрафов.

Статус документа

Сейчас это проект закона, который проходит этап публичного обсуждения. Окончательные формулировки и размеры штрафов могут быть изменены во время доработки как в меньшую так и в большую сторону.