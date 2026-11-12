Как быть заметными на дороге в сумерках и тумане

Министерство внутренних дел Украины совместно с Авторадио и Авто24 продолжает информационную кампанию“ До встречи дома”, посвященную Неделе безопасности дорожного движения.

Разбираем знакомые дорожные ситуации, объясняем риски и напоминаем о привычках, которые помогают беречь жизнь.

Один переход – две позиции

Осенний вечер. Над дорогой сгущается туман, влажный асфальт. К нерегулируемому пешеходному переходу подходит человек в темной куртке.

Глаза пешехода. Фары автомобиля видны издалека. Кажется, что до машины достаточно расстояния, а водитель должен видеть человека у перехода. Пешеход спешит домой и делает шаг на проезжую часть.

Глаза водителя. Впереди – свет встречного транспорта, блики на мокром покрытии и туман. Темная одежда сливается с фоном. Человека водитель замечает позже, чем он ожидает. Теперь нужно время для реакции и расстояние для торможения.

В темноте и тумане водитель не всегда видит пешехода. Фото Magnific

Это условная ситуация, но она показывает немаловажную разницу: видеть фары автомобиля – не значит быть заметным для его водителя.

Пешеход должен убедиться, что выход на дорогу безопасен. Водитель - заранее выбрать скорость, соответствующую видимости, и выполнить требования о предоставлении дороги пешеходам.

Масштаб риска подтверждают данные Национальной полиции: по итогам 2025 года наезды на пешеходов составили 26% всех ДТП с пострадавшими – 6660 случаев. Эта статистика охватывает приключения при разных условиях, однако напоминает, насколько важно водителям заранее замечать людей, а пешеходам - заботиться о собственной видимости и проверять безопасность перед выходом на дорогу.

Туман меняет привычную дорогу

Знакомый переход, поворот или остановка в тумане могут стать заметны значительно позже. Поэтому ориентироваться только на привычку“ я всегда здесь перехожу” или“ я всегда еду здесь с такой скоростью” – опасно.

В пункте 1.10 Правил дорожного движения Украины недостаточная видимость связана с видимостью дороги менее чем на 300 метров в сумерках, тумане, во время дождя, снегопада и т.д. Подобные условия могут возникать и днем.

Туман – повод изменить поведение для всех:

водителям снизить скорость и увеличить дистанцию,

пешеходам - особенно внимательно оценивать безопасность перехода и позаботиться о своей заметности.

Темная одежда, светлая одежда и световозвращающие элементы: в чем разница

Цвет одежды влияет на то, как легко распознать человека на фоне дороги. Но даже светлая куртка не заменяет световозвращающие элементы.

В темноте пешехода в темной одежде сложнее заметить. Как отмечают в Патрульной полиции, световозвращающие элементы на одежде помогают водителю заранее увидеть человека. В то же время, расстояние ее обнаружения зависит от освещения и погодных условий, поэтому даже со световозвращателями перед выходом на дорогу необходимо убедиться, что переходить безопасно.

Патрульная полиция отмечает: световозвращатели помогают заблаговременно обнаружить пешеходов и велосипедистов в темноте и при неблагоприятной погоде.

Универсального расстояния, с которого водитель гарантированно увидит человека, нет. Она зависит от густоты тумана, осадков, освещения, состояния фар и стекла, фона и расположения световозвращающих элементов.

Темная одежда не видна водителю. На нем должна быть отражающая часть. Фото Magnific.

Лента под курткой или фликер на рюкзаке, закрытый зонтиком, не поможет водителю вовремя вас заметить.

Перед выходом проверьте:

Видны ли элементы с разных сторон. Одного аксессуара только на спине может быть недостаточно для приближающегося спереди или сбоку транспорта.

Одного аксессуара только на спине может быть недостаточно для приближающегося спереди или сбоку транспорта. Не закрывают их сумка, шарф или верхняя одежда.

сумка, шарф или верхняя одежда. Чистые они и не повреждены.

они и не повреждены. Заметен ли ребенок. Разместите элементы на верхней одежде и рюкзаке, чтобы их не закрывали другие вещи.

Световозвращающий жилет, ленты и браслеты могут дополнять друг друга. Фонарик также может помочь обозначить себя, но не заменяет предусмотренных ПДД световозвращающих элементов.

Пешеходам: в тумане важно не только смотреть, но и дать себе время оценить ситуацию

По пункту 4.4 ПДД в темноте и при недостаточной видимости пешеходы на проезжей части или обочине должны использовать световозвращающие элементы или одежду с ними. Для передвижения по тротуарам такие элементы также являются полезной привычкой.

Во время тумана:

Выберите пешеходный переход, по возможности – регулируемый, подземный или надземный. Не сокращайте путь в месте, где из-за тумана нельзя оценить приближение транспорта.

по возможности – регулируемый, подземный или надземный. Не сокращайте путь в месте, где из-за тумана нельзя оценить приближение транспорта. Перед выходом на дорогу остановитесь на тротуаре и проверьте ситуацию. Видимые фары не означают, что автомобиль далеко или водитель уже вас заметил.

Видимые фары не означают, что автомобиль далеко или водитель уже вас заметил. Соблюдайте сигналы светофора. На разрешенный сигнал проверьте, безопасно ли начинать переход.

На разрешенный сигнал проверьте, безопасно ли начинать переход. Не выходите внезапно из-за припаркованных автомобилей, остановленного автобуса или других препятствий.

из-за припаркованных автомобилей, остановленного автобуса или других препятствий. Если автомобиль в одной полосе остановился, проверьте другие полосы.

Удалите телефон и снимите наушники. Поправьте капюшон или зонтик, если они закрывают обзор. Не полагайтесь только на слух.

Поправьте капюшон или зонтик, если они закрывают обзор. Не полагайтесь только на слух. Вне населенных пунктов, если двигаетесь пешком по обочине или краю проезжей части, идите навстречу транспорту. Это поможет увидеть его приближение.

Требования о местах перехода, сигналах, выходе из-за препятствий и недопущении внезапного появления на дороге определены пунктами 4.7, 4.9, 4.10 и 4.14 ПДД, а направление движения пешеходов за пределами населенных пунктов - пунктом 4.3.

Водителям: скорость должна соответствовать тому, что вы реально видите

Световозвращатель помогает заметить человека, но не заменяет обязанности водителя внимательно следить за дорогой и выбирать безопасную скорость.

Согласно пункту 12.2 ПДД, в темноте и при недостаточной видимости скорость должна позволять остановиться в пределах видимости дороги.

Поэтому во время тумана:

Снижайте скорость раньше времени. Разрешенная максимальная скорость может быть опасна при фактической видимости.

Разрешенная максимальная скорость может быть опасна при фактической видимости. Увеличьте дистанцию. Не ориентируйтесь только на задние фонари автомобиля впереди.

Не ориентируйтесь только на задние фонари автомобиля впереди. Особенно внимательно приближайтесь к переходам, остановкам и выездам со дворов. Будьте готовы к появлению людей.

Будьте готовы к появлению людей. Избегайте обгонов и других маневров, если вы не можете уверенно оценить их безопасность.

если вы не можете уверенно оценить их безопасность. Очистите фары, фонари, зеркала и стекло. Включите обдув и обогрев, чтобы устранить запотевание.

Включите обдув и обогрев, чтобы устранить запотевание. Если видимость не позволяет безопасно продолжать поездку, найдите разрешенное и безопасное место вне полосы движения и сделайте остановку.

Уменьшать скорость у переходов, увеличивать дистанцию и отказываться от рискованных маневров в тумане советует Патрульная полиция Украины

Какой свет включать в тумане

Для движения в тумане используйте ближний свет фар, при наличии – вместе с передними противотуманными фарами.

Не полагайтесь только на дневные ходовые огни или на автоматический режим: проверьте, какие приборы фактически включены. Фото Magnific.

Дальний свет в густом тумане может усугублять обзор из-за отражения света от капель воды.

Порядок использования освещения определяет раздел 19 ПДД. В частности, пункт 19.5 регулирует использование передних противотуманных фар, а пункт 19.9 разрешает задний противотуманный фонарь исключительно при недостаточной видимости. Когда такие условия прошли, выключите его.

На переходе ответственность есть у обеих сторон

Пешеходу нужно проверить безопасность выхода на дорогу. Водителю – своевременно предоставить дорогу в соответствии с ПДД.

По пункту 18.1 ПДД, приближаясь к нерегулируемому переходу с пешеходами, водитель должен замедлиться, а при необходимости – остановиться, чтобы их пропустить.

Если перед переходом транспорт в соседней полосе замедляется или остановился, не продолжайте движение без проверки: действуйте по пункту 18.4 ПДД.

Велосипедистам, пользователям электросамокатов и пассажирам

Туман усложняет обнаружение не только пешеходов. Человека на велосипеде или электросамокате также нужно заранее заметить и распознать направление его движения.

Для велосипеда пункт 6.2 ПДД предусматривает световозвращатели и включенный фонарь или фару для движения в темноте и при недостаточной видимости. Световозвращающая одежда дополняет освещение, но не заменяет его.

Пользователям электросамокатов также следует проверять исправность освещения, использовать световозвращающие элементы, снижать скорость и оставлять достаточное пространство у пешеходов.

Если через туман нельзя безопасно оценить путь, отложите поездку. Фото Magnific.

Пассажирам следует позаботиться о заметности еще до выхода из транспорта: подготовить световозвращающие аксессуары, выходить после полной остановки, проверять безопасность и не начинать переход из-за автобуса или другого транспорта, закрывающего осмотр.

Перед запуском двигателя проверьте, нет ли рядом животных

В холодную и дождливую погоду кошки ищут убежища от ветра и непогоды. Они могут прятаться под автомобилем, в колесных арках или под капотом, у теплого двигателя. В сумерках заметить их сложнее, поэтому перед поездкой уделите время проверке.

Осмотрите пространство под автомобилем и колесные арки. При недостаточном освещении воспользуйтесь фонариком. Легко постучите по капоту и прислушивайтесь. Самого стука недостаточно, чтобы убедиться в отсутствии животного. Если услышали мяуканье или шорох, не запускайте двигатель. Проверьте подкапотное пространство, если это безопасно. Дайте животному пора отойти. Если она застряла или ее невозможно безопасно достать, обратитесь за помощью к специалистам. Перед началом движения убедитесь, что животное отошло от автомобиля.

Несколько минут внимательности могут спасти жизнь четырехлапого. Фото Magnific

Давайте позаботимся и о тех, кто ищет тепла и защиты рядом с нами.

Увидеть друг друга – чтобы встретиться дома

Перед выходом проверьте, заметны ли вы. Перед поездкой – исправное ли освещение. В пути оставляйте время для остановки.

Туман сокращает видимость. Пусть внимательность, световозвращатели и безопасная скорость помогут вовремя увидеть друг друга. До встречи дома.