Как дизельное топливо с разных АЗС влияет на запас хода автомобиля: испытания

Эксперты проверили дизельное топливо с украинских АЗС: более дешевое топливо оказалось не таким уж выгодным

Институт потребительских экспертиз провёл сравнительное исследование дизельного топлива с украинских АЗС. Разница между образцами проявилась не только в цене, но и в мощности, динамике и расходе топлива.

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Что именно проверяли

Для теста эксперты приобрели дизельное топливо на четырёх сетях АЗС. Два образца были из премиального ценового сегмента — SOCAR и OKKO. Еще один образец взяли из среднего сегмента — PARALLEL. Четвертый был из более дешевого ценового диапазона — БРСМ-НАФТА.

Разница в цене оказалась ощутимой. По состоянию на 4 июня 2026 года литр дизельного топлива SOCAR стоил 87,76 грн, OKKO — 88,90 грн, PARALLEL — 85,16 грн, а БРСМ-НАФТА — 80,85 грн.

То есть разница между самым дорогим и самым дешевым образцом составляла более 8 грн за литр. Для полного бака это уже не мелочь. Но главный вопрос был в другом: действительно ли более дешевое топливо позволяет сэкономить?

Как проводились испытания

Исследование проводили не “на глаз”, а на динамометрическом стенде Dynapack. Такой стенд позволяет моделировать условия движения, нагрузку на трансмиссию и другие параметры, близкие к реальной эксплуатации.

Испытания проводились на стенде Dynamax. Фото Института потребительских экспертиз

В качестве тестового автомобиля использовали Nissan Qashqai 2021 года выпуска с дизельным двигателем объемом 1,5 литра и механической коробкой передач. Пробег автомобиля на момент испытаний составлял 67 тысяч километров.

Эксперты провели несколько десятков циклов измерений, чтобы минимизировать погрешность. Были измерены максимальный крутящий момент, мощность, разгон до 100 км/ч, максимальная скорость и фактический расход топлива в городском и загородном циклах.

Премиальные сети и средний сегмент показали близкие результаты

На дизельных заправках SOCAR, OKKO и PARALLEL автомобиль показал очень близкие результаты по крутящему моменту и мощности.

Результаты измерений на Nissan Qashqai 2021:

Параметр SOCAR OKKO PARALLEL БРСМ-НАФТА Максимальный крутящий момент, М, Нм 279 280 279 265 Максимальная мощность N, кВт 78,5 79,2 82,3 74,3 Разгон 0–100 км, сек. 13,5 14,2 14,1 15,8 Максимальная скорость, км/ч 170 172 170 171 Фактический расход топлива, городской цикл, л/100 км. 5,4 5,3 5,2 6,3 Фактический расход топлива, загородный цикл, л/100 км. 3,7 3,8 3,7 4,6 Расстояние, пройденное на полном баке топлива (55 л), км (загородный цикл) 1486,5 1447,4 1486,5 1195,7 Расстояние, пройденное на 100 л топлива, км (загородный цикл) 2702,7 2631,6 2702,7 2173,9 Стоимость, грн./л.* 87,76 88,90 85,16 80,85

Крутящий момент у этих трех образцов был почти одинаковым: 279 Нм у SOCAR, 280 Нм у OKKO и 279 Нм у PARALLEL. Максимальная мощность также оставалась в близком диапазоне: 78,5 кВт у SOCAR, 79,2 кВт у OKKO и 82,3 кВт у PARALLEL.

В реальной жизни водитель вряд ли почувствует между ними большую разницу. Автомобиль ведет себя предсказуемо, тяга не проседает, а расход топлива остается низким.

На дешевом дизеле автомобиль “затих”

Другая картина получилась на топливе БРСМ-НАФТА. Здесь максимальный крутящий момент снизился до 265 Нм. Это примерно на 5% меньше, чем у конкурентов.

Ещё более заметной стала потеря мощности. Если на трёх других образцах Nissan Qashqai показывал около 79–82 кВт, то на дизеле из дискаунтера — всего 74,3 кВт. То есть разница достигла почти 10%.

Это сразу сказалось на динамике. На топливе SOCAR, OKKO и PARALLEL автомобиль разгонялся до 100 км/ч примерно за 14 секунд. На дизельном топливе БРСМ-НАФТА разгон занял 15,8 секунды.

Для семейного кроссовера это в любом случае не спортивный показатель. Но разница в полторы-две секунды хорошо показывает, что топливо может влиять не только на кошелек, но и на ощущения от автомобиля.

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Самое интересное — в расходе топлива

Для дизельного автомобиля главное — не максимальная скорость и не разгон. Такие машины покупают прежде всего ради экономии.

И здесь результаты оказались наиболее показательными. В городском цикле самый низкий расход показал дизель PARALLEL — 5,2 л/100 км. Очень близкими были результаты OKKO и SOCAR — 5,3 и 5,4 л/100 км соответственно.

А вот на топливе БРСМ-НАФТА автомобиль расходовал уже 6,3 л/100 км. То есть почти на литр больше на каждые 100 км.

В загородном цикле разница тоже сохранилась. SOCAR и PARALLEL показали по 3,7 л/100 км, OKKO — 3,8 л/100 км, а БРСМ-НАФТА — 4,6 л/100 км.

На бумаге кажется, что литр разницы — это немного. Но для дизельного автомобиля, который регулярно ездит на дальние расстояния, это уже серьёзные деньги.

Эксперты измерили мощность и расход дизельного топлива с разных АЗС. Фото Института потребительских экспертиз

Дешевле на заправке — не всегда дешевле в пути

Лучше всего разницу видно на примере полного бака. В Nissan Qashqai он составляет 55 литров.

На дизельном топливе SOCAR или PARALLEL в загородном цикле автомобиль теоретически может проехать около 1486 км. На OKKO — примерно 1447 км. А на дизельном топливе БРСМ-НАФТА — около 1196 км.

То есть разница между лучшими образцами и самым дешевым топливом составляет почти 300 км на одном баке. Это уже не просто лабораторный нюанс, а практическая разница, которую водитель почувствует на маршруте.

Формально литр дизеля в дискаунтере дешевле. Но если машина на нём расходует больше, часть экономии просто исчезает. А если к этому добавить возможные риски для топливной системы, выгода становится ещё менее очевидной.

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Почему качество дизельного топлива так важно

Современный дизельный двигатель очень чувствителен к качеству топлива. Особенно это касается форсунок, топливного насоса высокого давления, турбины, системы EGR, сажевого фильтра и системы очистки выхлопных газов.

Плохое топливо может не сразу “вывести из строя” двигатель. Часто все начинается с потери тяги, повышенного расхода, проблем с запуском, дыма или ошибок в работе топливной системы. Затем проблема перерастает в дорогостоящий ремонт.

Именно поэтому для дизельного автомобиля качественный “солярка” — это не роскошь и не вопрос бренда. Это часть нормального обслуживания.

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