Как дороги Винницкой области обогатили чиновников и предпринимателей более чем на 60 млн грн бюджетных средств

ФОТО: Коллаж Авто24 |
Это были деньги не из "отката", а от настоящего хищения посредством надуманных записей, подделки документов и некачественного ремонта.
Организатором махинации правоохранители называют 63-летнего частного предпринимателя. К реализации схемы он привлек своих сыновей, подконтрольные общества с ограниченной ответственностью, а также чиновников Винницкого и Жмеринского районов.
Всего следователи сообщили о подозрении десяти фигурантам. Среди них – председатель одного из сельских советов и начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщили в прокуратуре и ГУ Нацполиции в Винницкой области.
Читайте также Сколько асфальта, щебня и топлива поместилось в карманах чиновников
Как работала схема
По версии следствия, в течение 2023–2025 годов участники группы организовали механизм завладения бюджетными средствами, выделенными на капитальный ремонт дорожного покрытия.
Для этого в акты выполненных работ, справки об их стоимости и другую исполнительную документацию вносились ложные сведения о фактических объемах работ, стоимости строительных материалов и их соответствии государственным стандартам.
Кроме того, при проведении ремонтных работ использовалась асфальтобетонная смесь, изготовленная на нелегальных производствах.
"Стороны договорились «экономить» на материалах, в частности использовать для покрытия асфальтобетонную смесь, не соответствующую требованиям ДСТУ. Установлено, что она производилась на предприятии, которое не имело разрешительных документов, сертификатов качества и не проходило лабораторный контроль, — отметили в прокуратуре Винницкой области
Что изъяли в ходе обысков
В ходе следственных действий правоохранители изъяли документы, мобильные телефоны, банковские карты, наличные деньги, черновые записи, компьютерную технику и электронные носители информации.
Также были изъяты печати предприятий, которые, по данным следствия, использовались в схеме, транспортные средства, специальная грузовая техника и производственное оборудование.
Подозрение было предъявлено сразу десяти участникам схемы, но статьи у них разные. Фото: полиции и прокуратуры по уголовному делу
Кому объявили подозрения
Среди подозреваемых – организатор схемы, двое его сыновей, бухгалтер и финансисты подконтрольных предприятий, председатель сельского совета, начальник отдела ЖКХ, инженер и еще двое участников махинации.
Фигурантам инкриминируют организацию и пособничество в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.
Читайте также Винницкие баги получили собственное название: досадные для врага «Хищники» уже на фронте
Меры пресечения
Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.
Санкции по инкриминируемым статьям предусматривают до 12 лет лишения свободы, запрет занимать определенные должности или заниматься отдельными видами деятельности сроком до трех лет и конфискацию имущества.
Оперативное сопровождение расследования осуществляли сотрудники Управления стратегических расследований и Управления СБУ в Винницкой области.