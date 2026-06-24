Как дороги Винницкой области обогатили чиновников и предпринимателей более чем на 60 млн грн бюджетных средств

Организатором махинации правоохранители называют 63-летнего частного предпринимателя. К реализации схемы он привлек своих сыновей, подконтрольные общества с ограниченной ответственностью, а также чиновников Винницкого и Жмеринского районов.

Всего следователи сообщили о подозрении десяти фигурантам. Среди них – председатель одного из сельских советов и начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщили в прокуратуре и ГУ Нацполиции в Винницкой области.

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Как работала схема

По версии следствия, в течение 2023–2025 годов участники группы организовали механизм завладения бюджетными средствами, выделенными на капитальный ремонт дорожного покрытия.

Для этого в акты выполненных работ, справки об их стоимости и другую исполнительную документацию вносились ложные сведения о фактических объемах работ, стоимости строительных материалов и их соответствии государственным стандартам.

Кроме того, при проведении ремонтных работ использовалась асфальтобетонная смесь, изготовленная на нелегальных производствах.

"Стороны договорились «экономить» на материалах, в частности использовать для покрытия асфальтобетонную смесь, не соответствующую требованиям ДСТУ. Установлено, что она производилась на предприятии, которое не имело разрешительных документов, сертификатов качества и не проходило лабораторный контроль, — отметили в прокуратуре Винницкой области

Что изъяли в ходе обысков

В ходе следственных действий правоохранители изъяли документы, мобильные телефоны, банковские карты, наличные деньги, черновые записи, компьютерную технику и электронные носители информации.

Также были изъяты печати предприятий, которые, по данным следствия, использовались в схеме, транспортные средства, специальная грузовая техника и производственное оборудование.

Подозрение было предъявлено сразу десяти участникам схемы, но статьи у них разные. Фото: полиции и прокуратуры по уголовному делу

Кому объявили подозрения

Среди подозреваемых – организатор схемы, двое его сыновей, бухгалтер и финансисты подконтрольных предприятий, председатель сельского совета, начальник отдела ЖКХ, инженер и еще двое участников махинации.

Фигурантам инкриминируют организацию и пособничество в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

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Меры пресечения

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Санкции по инкриминируемым статьям предусматривают до 12 лет лишения свободы, запрет занимать определенные должности или заниматься отдельными видами деятельности сроком до трех лет и конфискацию имущества.

Оперативное сопровождение расследования осуществляли сотрудники Управления стратегических расследований и Управления СБУ в Винницкой области.