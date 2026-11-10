Как Hyundai и Kia тестируют авто без кузова и находят 400 глюков

По информации Hyundai Motor Company, в исследовательском центре Намен заработала лаборатория нового поколения. Она входит в состав глобального управления безопасности и качества и позволяет проверить архитектуру машины на самых ранних этапах разработки.

Современные автомобили превратились в гаджеты на колесах, где сотни контроллеров отвечают за двигатель, мультимедиа и системы безопасности. Отдельно эти блоки работают идеально, но когда они объединяются в общую сеть, часто возникают конфликты программного обеспечения.

Автомобиль, которого еще не существует

Чтобы решить эту проблему, корейцы создали так называемый "проводной автомобиль". На специальном стенде нет ни дверей, ни салона.– только 300-500 реальных контроллеров, соединенных километрами проводки точь-в-точь так, как это будет в серийной модели.

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Инженеры проверяют целостность цепей, обмен данными между блоками и реакцию на сбои. Такой подход позволяет выявить аномальное потребление энергии или логические ошибки, которые невозможно заметить при тестировании отдельных деталей.

Виртуальные дороги и радары

Поскольку физического кузова отсутствует, лаборатория NOVA Lab использует продвинутые симуляторы для имитации реальных условий. Специальный динамометр нагружает систему так, словно машина разгоняется или тормозит на настоящем асфальте.

Отдельного внимания заслуживает проверка электронных ассистентов водителя. Компьютер генерирует виртуальные изображения дорог для камер и синтетические цели для радаров, заставляя "мозг" автомобиля реагировать на трафик еще до выезда на полигон.

"Наша главная цель состоит в том, чтобы улучшить качество софта на ранних стадиях разработки",– старший инженер-исследователь Сан Йон Ким. По его словам, клиенты должны получать преимущества от современных технологий, а не страдать от сбоев в системе.

Подготовка к эре беспилотников

В настоящее время Hyundai и Kia активно переходят на 48-вольтовые системы питания вместо старых шин CAN. Лаборатория уже адаптирована под эти стандарты, а также поддерживает тестирование обновлений "воздухом".

Кроме того, на стендах отрабатывают платформы для будущих роботокси. Поскольку там не будет водителя, критические системы управления и тормоза должны иметь надежное дублирование в случае отказа основного контроллера.

Напомним, что эта лаборатория является частью масштабной цифровой революции корейского концерна. Ранее компания уже запустила передовые симуляторы вождения и центры 3D-печати, чтобы максимально отказаться от дорогостоящих физических прототипов в пользу компьютерного моделирования.