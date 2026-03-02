Как Китай захватил рынок новых автомобилей в Украине: 40 тысяч машин и революция "серых" электрокаров

О феномене “китайского бума” в Украине в свежем подкасте говорили глава китайского бума в Украине Института исследований авторынка Станислав Бучацкий и соучредитель ИДА Остап Новицкий. Эксперты считают, что рынок перешел точку невозврата.

Кстати китайские авто заняли 30% украинского рынка

Украина на фоне Европы

В 2025 году китайские автопроизводители продали в Европе около 811 тысяч авто - почти вдвое больше, чем годом ранее. Доля брендов из КНР в ЕС достигла 6,1%.

Лидером в Европе стала MG, на втором месте - BYD со взрывным ростом.

Но в Украине ситуация уникальная. В нашем ТОП-15 почти нет моделей, которые поставляются официально. Это “серый” импорт машин, созданных для внутреннего рынка Китая. Они на 30–40% дешевле европейских версий. И именно цена стала главным аргументом.



Где “оседают” китайские авто

Почти 40% всех регистраций приходится на Киев и Киевскую область. Далее - Днепропетровская, Одесская и Львовская области.

Причина очевидна: зарядная инфраструктура. Крупные города имеют густую сеть ЭЗС, а жители мегаполисов ежедневно проезжают 50–80 км в пробках. Экономия становится ощутимой.

Периферия пока отстает - из-за слабой инфраструктуры и перебоев с электричеством.

Почему украинцы рискуют

Рынок развивается вопреки классическим правилам. Люди покупают авто без официальной гарантии, часто не видя их вживую.

Главный технический барьер - китайский стандарт зарядного порта GBT. В Украине доминирует CCS2. Это создало целый новый бизнес: адаптеры, перепрошивка софта, переработка BMS-плат.

Рынок уже пересек 5% насыщенности - это экономическая точка бума. Когда новый тип товара перестает быть экзотикой.

Кстати китайцы бросают вызов Toyota RAV4

Топ-15 авто Made in China

Безоговорочный лидер - BYD Song Plus (3 168 авто). Его Blade Battery стала психологическим прорывом: литий-железо-фосфатный аккумулятор практически не воспламеняется даже при механическом повреждении.

В премиуме доминирует Zeekr. Модели Zeekr 7X и Zeekr 001 стали символами успеха в IT-среде. Здесь 800-вольтовая архитектура, пневмоподвеска и салон, который превосходит ранние Tesla по качеству материалов.

Эмоциональный сегмент представляет BYD Leopard 3 - футуристический внедорожник суббренда FangChengBao. Свою нишу заняли и “японцы китайского происхождения” - Honda e:NS1 и Honda e:NP2. Есть и “немцы из Китая” - Volkswagen ID.4 и Audi Q4 e-tron китайской сборки.

Единственный официальный представитель в рейтинге - MG ZS EV.

Китайская формула успеха

Китайские гиганты - FAW, SAIC, Dongfeng, GAC - прошли путь от копирования до создания совместных предприятий с Volkswagen, Honda и Mercedes.

Получив доступ к западным технологиям, Китай добавил собственную экспертизу в электронике и батареях. Сегодня они производят все - от микросхем до силовых модулей.

Пока европейский бренд готовит фейслифтинг 4–5 лет, китайцы за это время выпускают три новые модели.

Также интересно котики рекламируют новое китайское авто

А что дальше?

Украина стала своеобразным “sandbox” для китайских технологий. Без таможенных барьеров, но с реальными климатическими и энергетическими вызовами.

Главный тест - вторичный рынок. Мы входим в эру Software-Defined Vehicles. Через 3–5 лет стоимость Zeekr или BYD будет зависеть не от состояния подвески, а от обновлений “по воздуху” и поддержки серверов.

И пока Европа строит тарифные барьеры, Украина демонстрирует, как выглядит рынок в условиях максимальной конкуренции. Не исключено, что наш опыт станет кейсом для всей Восточной Европы.