Как мошенники обворовывают украинцев во время записи в сервисные центры МВД

Главный сервисный центр МВД совместно с киберполицией предупреждают граждан об активизации мошенников, которые предлагают "помощь" с онлайн-записью на государственные услуги. Главная цель злоумышленников - получить доступ к персональным данным и финансам пользователей.

Читайте также: МВД готовит изменения в сдаче водительских экзаменов

Как работают мошеннические схемы

Злоумышленники создают фейковые сайты или пишут в мессенджерах, предлагая:

запись без очереди;

гарантированное время приема;

ускорение получения услуг.

В таких случаях граждан просят предоставить личные данные или произвести оплату. На самом же деле эти действия ведут к потере денег или компрометации персональной информации.

Как записаться безопасно

Во избежание рисков, стоит пользоваться исключительно официальными сервисами.

Запись на услуги осуществляется через систему Е-запись, которая:

имеет защиту от постороннего вмешательства;

работает через электронную идентификацию;

не требует посредников.

Для авторизации используются:

ID.GOV.UA;

Дія.Підпис через Дія.

Какие данные нельзя передавать

Специалисты отмечают: не вводите и не передавайте на сторонних ресурсах:

фамилию, имя, отчество;

дату рождения;

налоговый номер (РНОКПП);

банковские данные;

доступ к Дія.Підпису или онлайн-банкингу.

Даже однократное разглашение таких данных может привести к:

оформлению кредитов;

созданию фейковых аккаунтов;

повторному использованию информации в мошеннических схемах.

Как распознать официальный ресурс

Официальные государственные сайты имеют домен “gov.ua”. В частности, проверенную информацию можно найти на сайте ГСЦ МВД.

Читайте также: Почему 80% украинцев не могут сдать водительские экзамены

Также запись доступна через официальное мобильное приложение Е-запись, которое позволяет выбрать услугу, дату и время без очередей.

Что делать в случае подозрения

Если вы наткнулись на подозрительный сайт или сообщение:

не вводите данные;

не осуществляйте оплату;

сообщите об этом в киберполицию.

Вывод

Цифровые сервисы значительно упрощают получение административных услуг, но в то же время требуют осторожности. Использование только официальных каналов и внимательность к собственным данным - ключ к безопасности в онлайн-среде.