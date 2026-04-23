Как мошенники обворовывают украинцев во время записи в сервисные центры МВД

Главный сервисный центр МВД совместно с киберполицией предупреждают граждан об активизации мошенников, которые предлагают "помощь" с онлайн-записью на государственные услуги. Главная цель злоумышленников - получить доступ к персональным данным и финансам пользователей.
Как работают мошеннические схемы
Злоумышленники создают фейковые сайты или пишут в мессенджерах, предлагая:
- запись без очереди;
- гарантированное время приема;
- ускорение получения услуг.
В таких случаях граждан просят предоставить личные данные или произвести оплату. На самом же деле эти действия ведут к потере денег или компрометации персональной информации.
Как записаться безопасно
Во избежание рисков, стоит пользоваться исключительно официальными сервисами.
Запись на услуги осуществляется через систему Е-запись, которая:
- имеет защиту от постороннего вмешательства;
- работает через электронную идентификацию;
- не требует посредников.
Для авторизации используются:
- ID.GOV.UA;
- Дія.Підпис через Дія.
Какие данные нельзя передавать
Специалисты отмечают: не вводите и не передавайте на сторонних ресурсах:
- фамилию, имя, отчество;
- дату рождения;
- налоговый номер (РНОКПП);
- банковские данные;
- доступ к Дія.Підпису или онлайн-банкингу.
Даже однократное разглашение таких данных может привести к:
- оформлению кредитов;
- созданию фейковых аккаунтов;
- повторному использованию информации в мошеннических схемах.
Как распознать официальный ресурс
Официальные государственные сайты имеют домен “gov.ua”. В частности, проверенную информацию можно найти на сайте ГСЦ МВД.
Также запись доступна через официальное мобильное приложение Е-запись, которое позволяет выбрать услугу, дату и время без очередей.
Что делать в случае подозрения
Если вы наткнулись на подозрительный сайт или сообщение:
- не вводите данные;
- не осуществляйте оплату;
- сообщите об этом в киберполицию.
Вывод
Цифровые сервисы значительно упрощают получение административных услуг, но в то же время требуют осторожности. Использование только официальных каналов и внимательность к собственным данным - ключ к безопасности в онлайн-среде.