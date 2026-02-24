Как может выглядеть мини-версия Land Rover Defender: компактный, квадратный и электрический

ФОТО: Авалари|
Land Rover готовит электрический Defender Sport: компактный SUV заменит Discovery Sport
Компания Jaguar Land Rover официально подтвердила разработку нового компактного SUV, который, вероятно, получит название Land Rover Defender Sport. Модель станет электрической альтернативой культовому Land Rover Defender и фактически заменит Land Rover Discovery Sport.
Речь идет не просто об уменьшенной версии. Это отдельный продукт с собственной архитектурой, другим позиционированием и более низкой ценой, утверждают в Autocar.
Дизайн: квадратный силуэт в компактном формате
Прототипы уже тестируют на дорогах. Судя по камуфлированным авто, новинка сохранит главную черту Defender - вертикальный, "коробчатый" профиль.
Впрочем, пропорции изменятся. Фары станут тоньше, передняя часть - менее "обрубленной". Появится более длинный передний свес, что связано с электрической платформой.
Черные нижние бамперы, массивные колесные арки и внедорожные шины подчеркнут оффроудный характер. В то же время покупатели смогут выбрать более "городской" вид - с большими дисками и кузовными элементами в цвет авто.
Персонализация останется ключевым элементом: контрастная крыша, расширители арок, наклейки, экспедиционные багажники.
Новая платформа EMA: переход в электрическую эру
Главное техническое отличие - новая архитектура EMA (Electrified Modular Architecture). В отличие от большого Defender, где ДВС расположен продольно, здесь будет полностью электрическая компоновка.
Электроплатформа позволяет эффективнее использовать пространство салона. Но из-за другой компоновки агрегатов вырастет передний свес.
Это означает две вещи. Во-первых, больше места в салоне при компактных габаритах. Во-вторых, другой баланс кузова, чем у классического Defender.
Позиционирование: более дешевый, но не "упрощенный"
Defender Sport станет точкой входа в линейку Defender. Ожидается, что цена будет заметно ниже полноразмерной модели.
Фактически JLR закрывает нишу компактного премиального электрического SUV с выраженным внедорожным имиджем - активно растущий в Европе сегмент,.
Что это значит для Украины
Для украинского рынка новинка интересна сразу по нескольким причинам.
Во-первых, сегмент компактных премиальных SUV стабильно растет даже в кризисные годы.
Во-вторых, электрический Defender будет растаможиваться без пошлины и с минимальным акцизом, как и другие электромобили. Поэтому будет заметно дешевле своего большего брата.
В-третьих, имидж Defender в Украине очень сильный. Компактная и более доступная версия потенциально может расширить аудиторию бренда.
Если JLR правильно сбалансирует запас хода, цену и внедорожные возможности, Defender Sport имеет все шансы стать одной из самых громких премьер 2026–2027 годов.