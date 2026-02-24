Как может выглядеть мини-версия Land Rover Defender: компактный, квадратный и электрический

Компания Jaguar Land Rover официально подтвердила разработку нового компактного SUV, который, вероятно, получит название Land Rover Defender Sport. Модель станет электрической альтернативой культовому Land Rover Defender и фактически заменит Land Rover Discovery Sport.

Речь идет не просто об уменьшенной версии. Это отдельный продукт с собственной архитектурой, другим позиционированием и более низкой ценой, утверждают в Autocar.

Кстати Toyota Highlander стал электромобилем

Дизайн: квадратный силуэт в компактном формате

Прототипы уже тестируют на дорогах. Судя по камуфлированным авто, новинка сохранит главную черту Defender - вертикальный, "коробчатый" профиль.

Впрочем, пропорции изменятся. Фары станут тоньше, передняя часть - менее "обрубленной". Появится более длинный передний свес, что связано с электрической платформой.

Черные нижние бамперы, массивные колесные арки и внедорожные шины подчеркнут оффроудный характер. В то же время покупатели смогут выбрать более "городской" вид - с большими дисками и кузовными элементами в цвет авто.

Персонализация останется ключевым элементом: контрастная крыша, расширители арок, наклейки, экспедиционные багажники.

Новая платформа EMA: переход в электрическую эру

Главное техническое отличие - новая архитектура EMA (Electrified Modular Architecture). В отличие от большого Defender, где ДВС расположен продольно, здесь будет полностью электрическая компоновка.

Электроплатформа позволяет эффективнее использовать пространство салона. Но из-за другой компоновки агрегатов вырастет передний свес.

Это означает две вещи. Во-первых, больше места в салоне при компактных габаритах. Во-вторых, другой баланс кузова, чем у классического Defender.

Позиционирование: более дешевый, но не "упрощенный"

Defender Sport станет точкой входа в линейку Defender. Ожидается, что цена будет заметно ниже полноразмерной модели.

Фактически JLR закрывает нишу компактного премиального электрического SUV с выраженным внедорожным имиджем - активно растущий в Европе сегмент,.

Также интересно подержанные электромобили в США подешевели, но не все

Что это значит для Украины

Для украинского рынка новинка интересна сразу по нескольким причинам.

Во-первых, сегмент компактных премиальных SUV стабильно растет даже в кризисные годы.

Во-вторых, электрический Defender будет растаможиваться без пошлины и с минимальным акцизом, как и другие электромобили. Поэтому будет заметно дешевле своего большего брата.

В-третьих, имидж Defender в Украине очень сильный. Компактная и более доступная версия потенциально может расширить аудиторию бренда.

Если JLR правильно сбалансирует запас хода, цену и внедорожные возможности, Defender Sport имеет все шансы стать одной из самых громких премьер 2026–2027 годов.