Как на границе действует законная схема переправки уклонистов в страны Евросоюза: просто, но за деньги

Предприимчивые перевозчики оформляли на работу водителями международных рейсов мужчин мобилизационного возраста. При этом таким “дальнобойщикам” было не обязательно иметь необходимую квалификацию по выбранной специальности.

О такой схеме переправки желающих выехать из Украины рассказала в своем релизе пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры.

Оформляли "водителями" международных перевозок

По данным следствия, предприниматели вносили военнообязанных в систему "Шлях" как водителей международных перевозок, хотя фактически те не работали в транспортных компаниях и не выполняли никаких рейсов.

Пикантность ситуации была в том, что после пересечения границы мужчины в Украину не возвращались и дальше "дальнобойщиками" уже не считались.

Поднимать волну тревоги ни один из перевозчиков даже не пробовал, поскольку такой сценарий заранее оговаривался сторонами.

Схема работала несколько лет

Один из подозреваемых – 41-летний житель села Заречье Хустского района. По версии следствия, он использовал доступ к системе "Шлях", оформленный на отца-перевозчика.

Правоохранители считают, что в течение 2022–2025 годов через эту схему за границу выехал 21 человек призывного возраста

Точно установлено, что их "работа водителями" завершалась сразу после прохождения пункта пропуска.

Другой фигурант дела – предприниматель из села Ольховцы Тячевского района. Следствие считает, что с июля 2024 года по май 2025 года он помог выехать еще пятерым мужчинам через пункт пропуска "Ужгород".

Подозрение и расследование

Обоим предпринимателям инкриминируют препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период по ч.1 ст.114-1 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование ведут следователи Управления СБУ в Закарпатской области под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры.

Система "Шлях" была создана для обеспечения международных грузовых перевозок в условиях военного положения, однако в последние годы правоохранители регулярно сообщают об обнаружении схем ее незаконного использования.