Как на границе действует законная схема переправки уклонистов в страны Евросоюза: просто, но за деньги

Предприимчивые перевозчики оформляли на работу водителями международных рейсов мужчин мобилизационного возраста. При этом таким “дальнобойщикам” было не обязательно иметь необходимую квалификацию по выбранной специальности.
О такой схеме переправки желающих выехать из Украины рассказала в своем релизе пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры.
Читайте также Сколько на Волыни коммерсант брал за перевозку в Польшу через систему "Шлях"
Оформляли "водителями" международных перевозок
По данным следствия, предприниматели вносили военнообязанных в систему "Шлях" как водителей международных перевозок, хотя фактически те не работали в транспортных компаниях и не выполняли никаких рейсов.
Пикантность ситуации была в том, что после пересечения границы мужчины в Украину не возвращались и дальше "дальнобойщиками" уже не считались.
Поднимать волну тревоги ни один из перевозчиков даже не пробовал, поскольку такой сценарий заранее оговаривался сторонами.
Читайте также Украинскую еЧергу соединили с системой "Шлях"
Схема работала несколько лет
Один из подозреваемых – 41-летний житель села Заречье Хустского района. По версии следствия, он использовал доступ к системе "Шлях", оформленный на отца-перевозчика.
Правоохранители считают, что в течение 2022–2025 годов через эту схему за границу выехал 21 человек призывного возраста
Точно установлено, что их "работа водителями" завершалась сразу после прохождения пункта пропуска.
Другой фигурант дела – предприниматель из села Ольховцы Тячевского района. Следствие считает, что с июля 2024 года по май 2025 года он помог выехать еще пятерым мужчинам через пункт пропуска "Ужгород".
Читайте также Новую дорогу к пункту пропуска "Ягодин" построили, но хотят сделать платной
Подозрение и расследование
Обоим предпринимателям инкриминируют препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период по ч.1 ст.114-1 Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование ведут следователи Управления СБУ в Закарпатской области под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры.
Система "Шлях" была создана для обеспечения международных грузовых перевозок в условиях военного положения, однако в последние годы правоохранители регулярно сообщают об обнаружении схем ее незаконного использования.