Как наказали волонтера, продавшего почти два десятка гуманитарных автомобилей, ввезенных для ВСУ

Приговор по делу вынес Владимирский городской суд. В суде доказали, что с октября 2024 года по май 2025 года Тарас Р. продал легковые автомобили, ввезенные в Украину в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщает информационное агентство «Волынские новости».

По данным следствия, мужчина действовал не в одиночку, а вместе с сообщниками, уголовные дела в отношении которых будут рассматриваться отдельно. Автомобили попадали в Украину через пункты пропуска "Устилуг" и "Угринов".

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В документах фигурировали благотворительные фонды

В таможенных документах в качестве получателей гуманитарной помощи указывались благотворительные фонды "РУМБУЛЯВСКИЕ" и "ДАУГАВА". Ввезенные автомобили различных марок оценивались в сумму от 160 до 360 тысяч гривен каждый.

После раскрытия незаконной схемы правоохранители изъяли ещё два транспортных средства, которые не успели продать. Общая стоимость всех автомобилей, ставших предметом преступной деятельности, составила 4,68 млн грн.

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Зарабатывал на каждой сделке

Следствие установило, что с каждого проданного автомобиля житель Луцка получал от 50 до 400 долларов прибыли.

Накопив средства, мужчина приобрел для себя автомобиль Opel Astra стоимостью 1950 долларов. Как выяснилось, эта машина также была ввезена в Украину под видом гуманитарной помощи.

Какое наказание назначил суд

Действия обвиняемого квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса Украины: статьей 201-4 (перемещение через таможенную границу товаров с нарушением установленного порядка) и статьей 209 (легализация имущества, полученного преступным путем).

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Суд назначил Тарасу Р. три года пробационного надзора и на два года запретил заниматься предпринимательской деятельностью. Что это за вид наказания, можно узнать по этой ссылке.

Кроме того, в доход государства конфисковали его Opel Astra и два автомобиля, которые правоохранители изъяли до момента продажи.