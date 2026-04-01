Как украинцы строят дорогу между Будапештом и Бухарестом: видео

Нашим строителям достался 6,5-километровый отрезок нового строительства автодороги между городами Орадя и Клуж-Напока.

Проект реализуют румынские партнеры, "Автомагистраль-Юг" взялась за подряд на выполнение комплекса земляных работ.

В хорошем темпе и качественных результатах

За довольно короткий промежуток времени выполнено почти половину запланированного объема. Это в темпах не хуже производительности других европейских подрядчиков, поскольку на строительстве участка новой скоростной трассы длиной 28 550 метров (28,5 км) работает еще несколько подрядных организаций.

На этом участке "Автомагистраль-Юг" взялась за земляные работы, а затем перейдет на объект строительства дороги с нуля до сдачи под ключ. Скриншот: Авто24

Как говорится в коротком видеосюжете компании, отведенный участок будущей дороги не из легких. Рельефные перепады там изобилуют. Высота устроенных насыпей иногда достигает шести метров, их нужно было готовить для достижения современных стандартов обустройства дорог такого класса – минимум перепадов.

Что уже сделано

Строители уже устроили финишный для комплекса земляных работ слой основания из балласта. Его насыпали на отрезке 1200 метров. Суммарно же объем земляных работ по проекту достигает 580 тысяч кубических метров.

Работы на этом участке "Автомагистраль-Юг" начали осенью 2025 года. Полностью завершить свой операционный объем планируется за три месяца.

Видно, наши в Румынии “приписались” надолго

Напомним, впереди наших строителей ждут другие объекты по уже подписанным контрактам. Там уже будет полный цикл работы от А до Я.

В прошлом году "Автомагистраль-Юг" заключила договор на строительство одного из участков скоростной дороги Арад - Орадя длиной 33,7 км. Стоимость контракта – 460 млн евро. Старт работ запланирован на 2027 год.