Как не попасть в ДТП с мотоциклом: практические советы для водителей авто

Аварии с участием мотоциклов часто имеют более тяжелые последствия, чем обычные ДТП. Причина проста: мотоцикл менее заметен и значительно более уязвим. Очень часто ответственность за такие ДТП имеет уголовный характер поэтому их избежанию стоит уделить внимание.

Смотрите дважды – мотоцикл легко “исчезает”

Из-за небольших габаритов мотоцикл сложнее заметить в потоке. Классическая ошибка – водитель смотрит, но не “видит”.

Особенно внимательно проверяйте:

перекресток

выезд со второстепенной дороги

развороты и повороты налево

Мотоцикл может появиться значительно быстрее, чем кажется.

Оценивайте скорость иначе

Человеческий глаз хуже определяет скорость малых объектов. Поэтому мотоцикл кажется медленнее, чем есть на самом деле.

Следствие - опасные маневры “на опережение”, которые часто заканчиваются ДТП.

Проверяйте “слепые зоны”

Перед перестроением обязательно:

Посмотреть в зеркало

Включить поворотник

Посмотреть в зеркало

Мотоциклисты часто движутся между рядами или ближе к разметке, где их легко не заметить. Украинские правила дорожного движения это не запрещают. У опытных байкеров даже есть шутка: мотоциклисты как вампиры – в зеркалах не отображаются.

Соблюдайте дистанцию

Мотоцикл тормозит быстрее, но также менее стабилен при резких маневрах.

Не стоит:

подрезать

“давить” сзади

резко перестраиваться перед ним

Безопасная дистанция - критически важна.

Будьте внимательны на светофорах

Типичные ситуации риска:

мотоцикл стартует быстрее авто

объезжает поток между рядами (что не является нарушением)

появляется рядом в “мертвой зоне”

Перед началом движения убедитесь, что рядом нет двухколесных.

Не открывайте двери наугад

В городе это одна из частых причин ДТП.

Перед тем как открыть дверь:

посмотрите в зеркало

убедитесь, что никто не приближается

Погода и покрытие имеют значение

Для мотоциклиста опасны:

дождь

песок или пыль на дороге

ямы и неровности

В таких условиях их поведение может быть менее предсказуемым.

Как уберечься от аварии с мотоциклом

Главная проблема - не скорость мотоциклов, а их незаметность и неправильная оценка ситуации водителями авто. Если сознательно повысить внимание в критических моментах, большинство таких ДТП можно избежать.

Те, кто пробовал ездить на байке в городе хорошо понимают логику движения двухколесных и имеют гораздо меньший шанс попасть в аварию с участием мотоцикла.

Внимательность – ключевой момент. Если вовремя увидеть мотоцикл будет время среагировать и избежать аварии.

Неукоснительное соблюдение правил дорожного движения является залогом безопасной езды на любом виде транспорта.