Электрический фургон Ford Transit City оказался перелицованным "китайцем"

Машину Ford создал совместно с китайским партнером Jianling. Разработка подчинена одной цели – заполнить нишу городского транспорта доставки техникой улучшенных характеристик и с достаточным запасом хода по городу для операционных задач в течение всего рабочего дня.

О новинке со ссылками на производителя рассказывает Auto Express. Правда, не все детали менеджеры обоих брендов раскрывают. В первую очередь без огласки остался ценник на новую электрическую модель.

Такой платформы европейские версии Transit еще не имели

Главной интригой премьерной модели стал намек на то, что Transit City базируется на уникальной платформе. Она не схожа ни с одной другой моделью в европейской линейке Ford. Однако эта версия уже доступна на рынке Китая.

С двойным запасом хода от потребности

"Китайский" Transit City получил батарею на 56 кВт-ч. Такой потенциал почти на 160 миль, то есть под 260 километров. Это даже больше необходимого.

Статистика собственных исследований Ford показала, что среднее ежедневное расстояние, которое преодолевают пользователи электрических фургонов, составляет менее 70 миль/112 километров. Именно поэтому новый фургон Transit City с большим запасом удовлетворит логистические потребности городских служб доставки, сервиса или ремонта.

Электрический Ford Transit City китайского производства не уступает классическим дизельным версиям. Фото: Ford

Один двигатель и только передний привод

Электрический автомобиль получил электродвигатель мощностью 148 л.с. Он является приводом передней пары колес. По документам это практически "паркетник" уличного приложения, однако разработчики уверяют, что на грунтовой дороге переднеприводный электрический фургон City не подведет, имеет такие же ходовые свойства, как и дизельный вариант "Транзита".

В трех версиях кузова

Китайский производитель электрического фургона Ford Transit City будет предлагает рынку три типа кузова. В обязательном порядке будет панельный фургон L1H1 и более крупный вариант L2H2. Кроме этого, предполагается шасси с кабиной, что является первым подобным вариантом для фургона Ford среднего размера.

Грузоподъемность фургона L1H1 достигает 1085 кг. Он имеет достаточно места для размещения трех поддонов. Версия L2H2 с длиной загрузки три метра мощнее, может перевозить до 1275 кг различного груза и имеет объем 8,5 куб. м.

Шасси предусматривает гибкость под всевозможные конфигурации, в том числе для коммунальных надстроек, начиная от поливочных, уборочных или самосвальных версий.

Различные варианты надстройки кузова китайского Transit City предполагают на первых порах до десятка модификаций под коммунальные, ландшафтные, сервисные, рефрижераторные и другие операции. Фото: Ford